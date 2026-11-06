فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری ۱۴۲ قاچاقچی و خرده‌فروش مواد مخدر، کشف ۲۸۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر و جمع‌آوری ۲۹۴ معتاد متجاهر در اجرای طرح  "آرامش در شهر" در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار "محمدرضا هاشمی‌فر" در تشریح جزئیات اجرای سی و یکمین طرح "آرامش در شهر" اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های هدفمند و مبارزه قاطع  با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی استان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۴۲ نفر از عوامل قاچاق و توزیع مواد مخدر شدند.

وی افزود: از مجموع دستگیرشدگان، ۱۸ نفر قاچاقچی و ۱۲۴ نفر خرده‌فروش مواد مخدر بوده که در مجموع ، ۲۸۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به پاکسازی محیط‌های شهری از وجود معتادان متجاهر، تصریح کرد: در اجرای این طرح، ۲۹۴ نفر از معتادان متجاهر در سطح استان جمع‌آوری و به‌منظور بازپروری و درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

سردار هاشمی‌فر ضمن قدردانی از همکاری  مردم در شناسایی  خرده‌ فروشان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی  دارد و پلیس از این همکاری ارزشمند حمایت می‌کند.

وی در پایان با هشدار به سوداگران مرگ تأکید کرد: با اشراف اطلاعاتی و چتر نظارتی پلیس، هیچ نقطه امنی برای مجرمان و سوداگران مرگ وجود ندارد و مجموعه انتظامی استان با قاطعیت با این افراد برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
خبرهای مرتبط
کشف ۶۸ کیلوگرم تریاک در لرستان
دستگیری عاملان قدرت نمایی پارک مسکن مهر بروجرد
دستگیری جاعل اسناد در بروجرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طغیان رودخانه آفرینه پلدختر در پی بارش باران + فیلم
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های ازنا و الیگودرز در نوبت عصر
رانش زمین راه ارتباطی ۳۵ روستای الیگودرز را بست
آبگرفتگی معابر شهری الیگودرز پس از بارش باران؛ تردد شهروندان با مشکل مواجه شد + فیلم
باران در لرستان راه ۱۲۰ روستا را مسدود کرد؛ ۱۰۰ روستا در خاموشی، ۸ روستا بدون گاز
پروژه کاغذ از سنگ ازنا در آستانه بهره‌برداری؛ سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی به خط پایان رسید
ریزش کوه در منطقه لرستان تردد قطار‌های تهران–جنوب را متوقف کرد
لغو حرکت قطار‌های محلی در لرستان بر اثر سیلاب
خروش رودخانه‌ها در ززوماهرو؛ سیلاب در مسیر رودخانه‌های الیگودرز جاری شد + فیلم
بارش‌های ۵۴ ساعته در لرستان؛ ثبت بیش از ۳۰ میلی‌متر بارندگی در لرستان
آخرین اخبار
امدادرسانی و انتقال هزارنفر از مسافران قطار سراسری در مسیر لرستان به مقصد
آبگرفتگی ۳۴ منزل و امدادرسانی به ۱۴۳ نفر در سیلاب لرستان
طغیان رودخانه آفرینه پلدختر در پی بارش باران + فیلم
ریزش کوه در منطقه لرستان تردد قطار‌های تهران–جنوب را متوقف کرد
خروش رودخانه‌ها در ززوماهرو؛ سیلاب در مسیر رودخانه‌های الیگودرز جاری شد + فیلم
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های ازنا و الیگودرز در نوبت عصر
ثبت بیش از ۸۱ هزار پرونده صلح و سازش در لرستان
باران در لرستان راه ۱۲۰ روستا را مسدود کرد؛ ۱۰۰ روستا در خاموشی، ۸ روستا بدون گاز
آبگرفتگی معابر شهری الیگودرز پس از بارش باران؛ تردد شهروندان با مشکل مواجه شد + فیلم
پروژه کاغذ از سنگ ازنا در آستانه بهره‌برداری؛ سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی به خط پایان رسید
بارندگی شدید راه ارتباطی و برق ۵۶ روستای الیگودرز را قطع کرد
بارش‌های ۵۴ ساعته در لرستان؛ ثبت بیش از ۳۰ میلی‌متر بارندگی در لرستان
لغو حرکت قطار‌های محلی در لرستان بر اثر سیلاب
خاموشی گسترده برق در شهرستان الیگودرز در پی وقوع رعدوبرق شدید
رانش زمین راه ارتباطی ۳۵ روستای الیگودرز را بست
مدارس و دانشگاه‌های نوبت صبح و عصر ۵ شهرستان لرستان تعطیل شدند
طنین شعارهای حماسی در کوهدشت؛ مردم یکصدا از عشق به ایران و رهبری گفتند + فیلم
نخستین بارش برف پاییزی در گردنه کوهستانی گله‌بادوش الیگودرز + فیلم
بارش شدید باران در بروجرد + فیلم
هشدار قرمز هواشناسی در لرستان؛ شهروندان از حریم رودخانه‌ها و مناطق پرخطر فاصله بگیرند
آماده باش ۳۷۰ راهدار لرستان در پی هشدار هواشناسی
ضربه پلیس لرستان به سوداگران مرگ؛ دستگیری ۱۴۲ قاچاقچی و خرده‌فروش و کشف ۲۸۷ کیلوگرم مواد مخدر
زنگ خطر سیلاب در لرستان؛ هشدار قرمز صادر شد
ثبت بیش از ۱۷ میلی‌متر بارندگی در سپیددشت؛ میانگین بارش لرستان به ۷.۶ میلی‌متر رسید