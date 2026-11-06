باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "محمدرضا هاشمی‌فر" در تشریح جزئیات اجرای سی و یکمین طرح "آرامش در شهر" اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های هدفمند و مبارزه قاطع با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی استان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۴۲ نفر از عوامل قاچاق و توزیع مواد مخدر شدند.

وی افزود: از مجموع دستگیرشدگان، ۱۸ نفر قاچاقچی و ۱۲۴ نفر خرده‌فروش مواد مخدر بوده که در مجموع ، ۲۸۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به پاکسازی محیط‌های شهری از وجود معتادان متجاهر، تصریح کرد: در اجرای این طرح، ۲۹۴ نفر از معتادان متجاهر در سطح استان جمع‌آوری و به‌منظور بازپروری و درمان به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

سردار هاشمی‌فر ضمن قدردانی از همکاری مردم در شناسایی خرده‌ فروشان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی دارد و پلیس از این همکاری ارزشمند حمایت می‌کند.

وی در پایان با هشدار به سوداگران مرگ تأکید کرد: با اشراف اطلاعاتی و چتر نظارتی پلیس، هیچ نقطه امنی برای مجرمان و سوداگران مرگ وجود ندارد و مجموعه انتظامی استان با قاطعیت با این افراد برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان