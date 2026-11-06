دفتر نخست‌وزیر رژیم اسرائیل با تاکید بر حمایت دو حزب آمریکا از کمک‌های نظامی به تل‌آویو، اعلام کرد نتانیاهو و ترامپ درصدد یک مشارکت مشترک هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در واکنش به توقف کمک‌های نظامی آمریکا به این رژیم اعلام کرد که این کمک‌ها همواره از توافق و حمایت دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار بوده است.

دفتر بنیامین نتانیاهو همچنین مدعی شد که کمک‌های نظامی واشنگتن برای دفاع از رژیم تروریستی اسرائیل و مقابله با دشمنان آمریکا و غرب مورد استفاده قرار گرفته است.

این دفتر در ادامه اعلام کرد که نتانیاهو و دونالد ترامپ درصدد تبدیل کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم تروریستی اسرائیل به یک مشارکت مشترک هستند؛ اقدامی که به گفته آن، نشان‌دهنده قدرت روابط میان دو طرف است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جمهوری خواهان ، دموکراتها ، آمریکا و اسرائیل
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