طی شب گذشته بیش از هزار پناهجو وارد جزایر قناری شدند که اعتراض مردم جزیره به مقامات دولت اسپانیا را در پی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بیش از هزار پناهجو از عصر روز گذشته تا صبح امروز (جمعه) وارد جزایر قناری اسپانیا شدند و گفته می‌شود که در میان آنها یک نفر جان خود را از دست داده بود.

سازمان امداد و نجات دریایی اسپانیا اعلام کرد که نیرو‌های امدادی این کشور از عصر پنجشنبه تا صبح جمعه دست‌کم یک‌هزار و ۲۱ نفر را به جزایر «ال هیرو» «گران کاناریا» و «لانزاروته» منتقل کردند. بیشترین شمار مهاجران وارد جزیره ال هیرو شدند؛ جزیره‌ای با حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت که خدمات درمانی آن با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو است.

مقامات منطقه‌ای می‌گویند که وضعیت کنونی «کاملاً غیرقابل تحمل» است و خواستار دیدار با پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا شده‌اند.

هم‌زمان، ده‌ها نفر از ساکنان جزیره ال هیرو تجمع کردند و نسبت به فشار ناشی از ورود پناهجویان و بی‌توجهی مقام‌های دولتی به مشکلات جزیره، اعتراض کردند. برخی ماهیگیران نیز از محدودیت در ورود و خروج به بندر و اختلال در فعالیت‌های شغلی خود شکایت داشتند.

گفته می‌شود جزایر قناری در پنج روز نخست ماه جاری میلادی بیش از سه هزار و ۲۰۰ مهاجر را پذیرفته که حدود دو هزار و ۳۰۰ نفر از آنها وارد ال هیرو شده‌اند. در میان مهاجران واردشده به این جزیره، ۳۰۷ کودک و ۱۱ نوزاد حضور داشته‌اند و بیشتر آنها سفر خود را از سنگال آغاز کرده بودند.

همچنین آمار وزارت کشور اسپانیا نشان می‌دهد ۶ هزار و ۱۹۴ مهاجر در ماه گذشته میلادی از طریق دریا وارد جزایر قناری شدند؛ رقمی که تقریباً پنج برابر مدت مشابه سال گذشته است.

منبع: آناتولی