باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با حضور در مرکز ملی روز متفاوتی‌را برای فوتبال ابران ساختند.

خانواده معزز شهدا در این برنامه با امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی و وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در بخشی از این برنامه، خانواده‌های شهدا با حضور در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال، با اعضای تیم ملی فوتسال و کادر فنی این تیم دیدار کردند. در این دیدار، وحید شمسایی ضمن خوشامدگویی به خانواده‌های شهدا، مطالبی درباره تکریم مقام شامخ شهدای دانش‌آموز میناب بیان کرد.

امیر قلعه‌نویی حضور خانواده‌های شهدا در مرکز ملی فوتبال را موجب خیر، برکت و افتخار دانست و با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا اظهار داشت: احترام به شهدای جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم را بر خود واجب می‌دانیم و شهدای دانش‌آموز میناب همواره در یاد و خاطر ما خواهند ماند.

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال نیز ضمن ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدای میناب، با اشاره به حضور تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی با نام «میناب ۱۶۸» اظهار داشت: ما در مسابقات جام جهانی با نام میناب ۱۶۸ حضور پیدا کردیم و با یاد و نام این شهدای عزیز وارد این رقابت‌ها شدیم؛ چراکه یاد و خاطره این عزیزان همواره در قلب و ذهن جامعه فوتبال زنده خواهد ماند.

بازدید از یادمان شهدای مرکز ملی فوتبال، قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شهدا، بازدید از موزه افتخارات فوتبال ایران و زمین چمن شماره یک مرکز ملی فوتبال، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

در ادامه، مجتبی سالک، رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی و فرهنگی فدراسیون فوتبال، ضمن معرفی خانواده‌های شهدا، از آنان دعوت کرد تا خاطراتی از فرزندان شهید خود و حادثه تلخ بمباران مدرسه شجره طیبه میناب بیان کنند.

در این بخش، خانواده‌ها با روایت خاطراتی تأثیرگذار از فرزندان شهیدشان، فضای معنوی و تأثرآمیزی در جمع حاضران ایجاد کردند. همچنین حمیدرضا احمدی، عضو کمیته مسئولیت اجتماعی و فرهنگی فدراسیون فوتبال، با قرائت اشعاری در وصف شهدای دانش‌آموز میناب، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشت.

مجتبی سالک در حاشیه این برنامه، با اشاره به تأکیدات رئیس فدراسیون فوتبال و ارکان فدراسیون بر برگزاری برنامه‌ای ویژه به مناسبت ۱۳ آبان، اظهار داشت: جامعه فوتبال همواره خود را مدیون ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های معزز آنان می‌داند.

در پایان این برنامه، خانواده‌های معظم شهدای میناب از سوی مجموعه تیم‌های ملی فوتبال مورد تقدیر قرار گرفتند.