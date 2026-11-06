شانزدهمین پهپاد MQ۱ آمریکا توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی ارتش متجاوز آمریکا از خانواده MQ-۱ بر فراز جزیره قشم، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهگیری و منهدم شد.

در این اطلاعیه آمده است: شکست‌های پی‌درپی مأموریت‌های شناسایی دشمن، بر کارنامهء سیاه فرماندهی برد کوپر سایه افکنده است. رزمندگان سپاه با اشراف اطلاعاتی و پایش مستمر تحرکات هوایی دشمن، فعالیت‌های شناسایی و الگوهای پروازی این پرنده‌ها را زیر نظر دارند.

انهدام و رهگیری یک فروند پهپاد MQ۱ در آسمان جزیره قشم

اهمیت راهبردی رهگیری پهپادهای MQ-۱؛ از ناکامی شناسایی تا مسئله سرکوب مبدأ پرواز

پهپاد MQ-۱C Gray Eagle ER نسخه توسعه‌یافته و دوربرد خانواده گری‌ایگل، متعلق به نیروی زمینی ارتش آمریکاست که با افزایش مداومت پروازی و بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته مراقبت، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی، برای مأموریت‌های طولانی‌مدت طراحی شده است. اهمیت گزارش‌های انهدام این خانواده از پهپادها صرفاً به ارزش مالی پرنده محدود نمی‌شود؛بلکه از دست رفتن هر پهپاد می‌تواند به معنای اختلال در استمرار مراقبت اطلاعاتی، کاهش ظرفیت شناسایی و افزایش هزینه‌های عملیاتی دشمن باشد. گزارش انهدام شانزدهمین فروند MQ-۱ در آسمان قشم، از این منظر اهمیت قابل‌توجهی دارد.

مسئله مهم دیگر، شناسایی منشأ و الگوی مأموریت‌های پهپادی آمریکاست. رصد مستمر مسیرهای پروازی و شناسایی مبدأ عملیات های پروازی به صورت مستمر توسط رزمندگان اطلاعات هوافضا صورت می گیرد و این موجب شناخت دقیق‌تری از ساختار پشتیبانی و فعالیت‌های اطلاعاتی-شناسایی دشمن می‌شود، بدین ترتیب سرکوب مبداء پروازی این پهپادها و پایگاه های دشمنِ متجاوز آمریکایی در سرتاسر منطقه تنها در لحظه‌ای و با اراده فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امکان پذیر است.

برچسب ها: پهپاد شناسایی ، شکار پهپاد
خبرهای مرتبط
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
شکار دومین پهپاد شناسایی آمریکایی با سامانه‌های پیشرفته نیروی هوافضای سپاه
پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
علی باقری توضیح می‌دهد؛ هدف اصلی جلسه سرلشکر رضایی و پوتین چه بود؟
سپاه ششمین پهپاد MQM-170 آمریکایی را زمین‌گیر کرد
آتش‌سوزی دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز
دیدگاه سفیر ایران درباره اهمیت دیدار سه ساعته رضایی با پوتین
ولایتی: ایران یکی از معماران اصلی نظم منطقه است
آیت‌الله خاتمی: دشمن کوچکترین خطایی کند نیرو‌های مسلح ما سیلی جانانه بر آنان خواهند زد
انهدام و رهگیری یک فروند پهپاد MQ۱ در آسمان جزیره قشم
جزئیات رایزنی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه عراق و تونس
آخرین اخبار
جزئیات رایزنی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه عراق و تونس
انهدام و رهگیری یک فروند پهپاد MQ۱ در آسمان جزیره قشم
دیدگاه سفیر ایران درباره اهمیت دیدار سه ساعته رضایی با پوتین
علی باقری توضیح می‌دهد؛ هدف اصلی جلسه سرلشکر رضایی و پوتین چه بود؟
آیت‌الله خاتمی: دشمن کوچکترین خطایی کند نیرو‌های مسلح ما سیلی جانانه بر آنان خواهند زد
ولایتی: ایران یکی از معماران اصلی نظم منطقه است
آتش‌سوزی دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز
سپاه ششمین پهپاد MQM-170 آمریکایی را زمین‌گیر کرد
ایران بزرگ‌تر از آن چیزی است که ترامپ با مغز الکلی خود تصور می‌کند
پیگیری تلفنی رئیس دفتر رئیس‌جمهور از وضعیت سلامت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی
تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات
روایت سرلشکر محسن رضایی از مذاکره در مسکو برای پایان جنگ
شکار پنجمین پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جزیره قشم
تکذیب شایعه قطع کالابرگ ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر
وفاق ملی در دولت چهاردهم راهبردی اساسی است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت علی‌اصغر فانی
در صورت تجاوز جدید، هر کشوری که به آمریکا کمک کند، هدف مشروع ایران خواهد بود
تهدید‌های مکرر ترامپ علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نشانه درماندگی آنهاست