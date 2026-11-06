وزیر جهاد کشاورزی گفت: با پرداخت ۱۶/۷ هزار میلیارد تومان دیگر، کل مطالبات گندمکاران پرداخت به صورت کامل تسویه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با هماهنگی‌ های انجام‌ شده در دولت و واریز ۱۶.۷ همت باقیمانده و در مجموع ۴۰۴.۷ همت برای خرید تضمینی گندم، ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و تسویه شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید اظهارداشت: رایزنی‌ها برای تعیین نرخ خرید گندم در سال زراعی جدید ادامه دارد و تا هفته آینده نهایی خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به بخش کشاورزی تصریح کرد: سیاست دولت حمایت از تولید و تولیدکننده است.

برچسب ها: مطالبات گندمکاران ، پرداخت طلب گندمکاران
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