بورس‌های ابوظبی و دبی در معاملات روز جمعه تحت تأثیر تداوم تنش‌ها و ابهام‌های سیاسی و امنیتی منطقه، با کاهش شاخص‌ها مواجه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز گزارش داد که بورس‌های امارات در پایان معاملات روز جمعه با کاهش شاخص‌ها مواجه شدند؛ موضوعی که تحت تاثیر تداوم ابهام‌های ژئوپلیتیکی در منطقه و افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران رخ داد.

شاخص اصلی بازار ابوظبی با افت ۱.۳ درصدی به پایین‌ترین سطح خود در ۱۸ ماه گذشته رسید. این کاهش تحت تاثیر افت ۱.۷ درصدی سهام شرکت «الدار العقاریه» بود.

همچنین سهام شرکت «اینترنشنال هولدینگ» با کاهش ۲.۸ درصدی به پایین‌ترین سطح خود در بیش از چهار سال گذشته رسید. این افت پس از آن رخ داد که این شرکت از کاهش بیش از ۲۸ درصدی سود خالص خود در سه‌ماهه سوم سال خبر داد. سود خالص این شرکت از ۸.۷۰ میلیارد درهم در مدت مشابه سال گذشته به ۶.۲۲ میلیارد درهم رسید.

محمود مشعل، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «وی‌تی مارکتس» دبی، در این باره گفت: بازار‌های سهام امارات همچنان به تحولات امنیتی منطقه حساس خواهند بود و سرمایه‌گذاران با دقت روند پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک و هرگونه توافقی را که بتواند به بهبود تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز کمک کند، دنبال می‌کنند.

شاخص اصلی بازار دبی نیز با کاهش ۰.۳ درصدی به کار خود پایان داد و به روند چهار روزه صعودی خود خاتمه داد. فشار سهام شرکت‌های فعال در بخش‌های مالی و صنعتی از عوامل اصلی این کاهش بود.

سهام بانک «امارات ان‌بی‌دی»، بزرگ‌ترین بانک دبی، ۱.۳ درصد و سهام شرکت «سالک» (فعال در حوزه عوارض جاده‌ای) ۱.۱ درصد کاهش یافت.

منبع: النشره

برچسب ها: بورس دبی ، تنگه هرمز
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