باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گادی آیزنکوت، رئیس ائتلاف مخالف بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که مذاکرات برای تشکیل کابینه اضطراری با پیشرفت قابل‌توجهی همراه بوده و ابراز امیدواری کرد که اوایل هفته آینده مأمور تشکیل کابینه شود.

آیزنکوت در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت رژیم صهیونیستی با «وضعیتی اضطراری، واقعی، ملموس و خطرناک» روبه‌رو است و خواستار انتقال سریع قدرت شد تا از ادامه حضور نتانیاهو در سمت نخست‌وزیری جلوگیری شود.

او با اشاره به ترکیب کنست، گفت که ۷۴ نفر از مجموع ۱۲۰ نماینده حمایت خود را از ادامه نخست وزیری نتانیاهو اعلام نکرده‌اند و فقط ۴۶ نماینده همچنان از نخست‌وزیر کنونی حمایت می‌کنند.

آیزنکوت افزود تیم او ده‌ها ساعت با احزاب مخالف مذاکره کرده و در مسیر تشکیل ائتلاف اضطراری پیشرفت کرده است.

اظهارات آیزنکوت یک روز پس از آن مطرح شد که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد روز یکشنبه تصمیم خواهد گرفت چه کسی را مأمور تشکیل کابینه آینده کند.

انتخابات کنست هفته گذشته برگزار شد و در نتیجه آن، بلوک حامی بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آوردند.

برای تشکیل کابینه و کسب اکثریت پارلمانی، دست‌کم ۶۱ کرسی لازم است؛ بنابراین هیچ‌یک از بلوک‌ها به‌تنهایی اکثریت را به دست نیاوردند و باید با دست کم یک حزب دیگر ائتلاف کنند.

منبع: تایمز اسرائیل