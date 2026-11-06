باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دموکرات‌های کنگره آمریکا در تلاش هستند تعرفه‌های گمرکی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، علیه کانادا را لغو کنند و جنگ تجاری با اتاوا را در صدر کارزار خود برای محدود کردن سیاست‌های تجاری دولت آمریکا قرار داده‌اند.

این موضوع را روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از قانون‌گذاران دموکرات فعال در حوزه تجارت در مجلس سنا گزارش داده است.

در همین ارتباط، ران وایدن، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته مالی سنا، اعلام کرد که «حمایت گسترده‌ای از لغو تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالا‌های کانادایی وجود دارد». او همچنین از آغاز رایزنی با همکارانش برای تدوین طرحی در مخالفت با این تعرفه‌ها خبر داد؛ طرحی که قرار است پیش از برعهده گرفتن ریاست کمیته در ژانویه آینده پیگیری شود.

وایدن و شماری دیگر از قانون‌گذاران معتقدند موضوع تعرفه‌ها فرصتی برای جلب حمایت جمهوری‌خواهان فراتر از مرزبندی‌های حزبی فراهم می‌کند؛ به‌ویژه آنکه برخی جمهوری‌خواهان نیز مخالفت خود را با این تعرفه‌ها اعلام کرده‌اند.

با این حال، لغو تعرفه‌ها با موانع قانونی روبه‌رو است؛ زیرا تصویب هرگونه طرح در مجلس سنا به دست‌کم ۶۰ رای برای عبور از مانع کارشکنی پارلمانی نیاز دارد. همچنین برای بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور، کسب رای موافق دوسوم اعضای هر دو مجلس کنگره ضروری است.

در همین راستا، مخالفت با تعرفه‌ها در ایالت‌های مرزی مانند میشیگان، مین و آلاسکا برجسته شده است؛ جایی که برخی نامزد‌های جمهوری‌خواه در واکنش به فشار رای‌دهندگان، مواضع خود را تغییر داده و با این تعرفه‌ها مخالفت کرده‌اند.

از سوی دیگر، دبی دینگل، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، گفت که از چند ماه پیش مذاکراتی را درباره تدوین قانونی برای مقابله با تعرفه‌های اعمال‌شده علیه کانادا آغاز کرده است. ریچارد نیل، دیگر نماینده دموکرات نیز آمادگی حزب خود را برای «مقابله با تعرفه‌های گمرکی که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند» اعلام کرد.

منبع: المیادین