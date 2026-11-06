در ادامه مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر، سپاهان در اصفهان به برد پرگل دست یافت و آلومینیوم برابر مس پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دومین روز از مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (جمعه) دو دیدار همزمان در شهر‌های اصفهان و اراک برگزار شد که سپاهان با برتری پرگل مقابل ملوان بحران‌زده به صدر جدول صعود کرد و آلومینیوم پس از چند هفته ناکامی از سد مس شهر بابک گذشت.

نتایج کامل این دو بازی به شرح زیر است: 

سپاهان ۴ - ملوان صفر

گل‌ها: احسان حاج‌صفی (۷ - پنالتی)، آرش رضاوند (۴۲)، کسری طاهری (۵۵) و مهدی لیموچی (۶۱) برای سپاهان
داور: ایمان کهیش
اخطار: امیررضا افسرده و بهنام برازی از ملوان و محمدمهدی لطفی و هادی محمدی از سپاهان

 شاگردان محرم نویدکیا در ادامه روند روز‌های خوب، ۲۶ امتیازی شدند و موقتا در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفتند. ملوان که چند هفته‌ای است روی نوار ناکامی قرار دارد، با استعفای مازیار زارع و بازگشت دوباره او نتوانست از بحران خارج شود. شاگردان زارع با ۱۰ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارند.  

آلومینیوم یک - مس شهر بابک صفر

گل: شروین بزرگ (۷۵)
داور: میثم عباس‌پور
اخطار: علی وطن‌دوست از آلومینیوم

شاگردان پیروز قربانی که چند هفته رنگ پیروزی را ندیده بودند به سختی مقابل تیم انتهای جدولی شهر بابک گذشتند و با ۱۷ امتیاز در رده ششم ایستادند. مس شهر بابک هم با ۵ امتیاز در همان قعر جدول قرار دارد.  

برچسب ها: تیم فوتبال سپاهان اصفهان ، تیم آلومینیوم اراک
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