در ادامه مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر، سپاهان در اصفهان به برد پرگل دست یافت و آلومینیوم برابر مس پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دومین روز از مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (جمعه) دو دیدار همزمان در شهر‌های اصفهان و اراک برگزار شد که سپاهان با برتری پرگل مقابل ملوان بحران‌زده به صدر جدول صعود کرد و آلومینیوم پس از چند هفته ناکامی از سد مس شهر بابک گذشت.

نتایج کامل این دو بازی به شرح زیر است:

سپاهان ۴ - ملوان صفر

گل‌ها: احسان حاج‌صفی (۷ - پنالتی)، آرش رضاوند (۴۲)، کسری طاهری (۵۵) و مهدی لیموچی (۶۱) برای سپاهان

داور: ایمان کهیش

اخطار: امیررضا افسرده و بهنام برازی از ملوان و محمدمهدی لطفی و هادی محمدی از سپاهان

شاگردان محرم نویدکیا در ادامه روند روز‌های خوب، ۲۶ امتیازی شدند و موقتا در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفتند. ملوان که چند هفته‌ای است روی نوار ناکامی قرار دارد، با استعفای مازیار زارع و بازگشت دوباره او نتوانست از بحران خارج شود. شاگردان زارع با ۱۰ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارند.

آلومینیوم یک - مس شهر بابک صفر

گل: شروین بزرگ (۷۵)

داور: میثم عباس‌پور

اخطار: علی وطن‌دوست از آلومینیوم

شاگردان پیروز قربانی که چند هفته رنگ پیروزی را ندیده بودند به سختی مقابل تیم انتهای جدولی شهر بابک گذشتند و با ۱۷ امتیاز در رده ششم ایستادند. مس شهر بابک هم با ۵ امتیاز در همان قعر جدول قرار دارد.