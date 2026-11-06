کمیسیون اروپا الگوریتم تیک‌تاک را به تهدید سلامت روان کاربران متهم کرد و این شرکت را در معرض جریمه‌ قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -کمیسیون اروپا برنامه «تیک‌تاک» را به ناتوانی در محافظت از سلامت روان کاربران متهم کرده و اعلام کرد که الگوریتم این شبکه اجتماعی با نمایش مداوم محتوا‌هایی درباره ظاهر و تناسب اندام، اختلالات تغذیه‌ای و انزوا، می‌تواند اضطراب و مشکلات روانی کاربران، به‌ویژه نوجوانان و افراد آسیب‌پذیر را تشدید کند.

این نهاد اروپایی در ارزیابی اولیه خود اعلام کرد الگوریتم تیک‌تاک کاربران را به مسیر‌هایی از محتوای تکراری هدایت می‌کند که خروج از آنها آسان نیست. به گفته مقام‌های اروپایی، حتی اگر یک ویدئو به‌تنهایی آسیب‌زا نباشد، تماشای ده‌ها ویدئو با موضوع مشابه می‌تواند به سلامت روان آسیب برساند.

بررسی‌ها نشان داده است تدابیر تیک‌تاک برای جلوگیری از این چرخه‌های محتوایی مؤثر نبوده است. برای مثال، حتی پس از انتخاب گزینه «علاقه‌مند نیستم» برای یک ویدئو درباره عادات غذایی، الگوریتم همچنان محتوای مشابهی درباره رژیم غذایی و تناسب اندام به کاربر پیشنهاد می‌کرد. 

هنا ویرکنن، مسئول سیاست‌گذاری فناوری در کمیسیون اروپا، گفت هر بار که کاربران ویدئویی را تماشا یا پسند می‌کنند، الگوریتم محتوای مشابه بیشتری به آنها نشان می‌دهد و آنان را وارد چرخه‌هایی می‌کند که به‌سادگی نمی‌توان از آن خارج شد. او از تیک‌تاک خواست اقدامات بیشتری برای محافظت از سلامت روان کاربران، به‌ویژه افراد زیر سن قانونی، انجام دهد.

در مقابل، سخنگوی تیک‌تاک یافته‌های کمیسیون اروپا را نادرست خواند و گفت این نهاد تصویری تحریف‌شده از تیک‌تاک ارائه کرده است. این شرکت همچنین اعلام کرد سیاست‌هایش انتشار محتوایی که اختلالات تغذیه‌ای را ترویج کند یا به دنبال تبلیغ لاغری بیش از حد باشد، ممنوع کرده است.

کمیسیون اروپا پیش‌تر در ارزیابی اولیه‌ای اعلام کرده بود برخی ویژگی‌های طراحی تیک‌تاک، از جمله پیمایش بی‌پایان اعتیادآور است و با مقررات اتحادیه اروپا مغایرت دارد. 

در صورت تأیید نهایی یافته‌ها، تیک‌تاک ممکن است با جریمه‌ای تا سقف ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود روبه‌رو شود؛ با این حال، این شرکت اکنون فرصت دارد به پرونده رسیدگی کرده و از خود دفاع کند و حتی با اصلاح سامانه پیشنهاد محتوا، از جریمه احتمالی جلوگیری کند.

منبع: گاردین

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، شبکه های اجتماعی ، تیک تاک
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