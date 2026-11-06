باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه با وزرای خارجه عراق و تونس در خصوص تازه‌ترین تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای بازگشت ثبات به منطقه گفت‌وگو کرد.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان عصر جمعه ۱۵ آبان، با محمد علی النفطی، وزیر امور خارجه تونس و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دو گفت‌وگوی تلفنی جداگانه، ضمن تشریح روند تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک با هدف کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات در منطقه، با همتایان خود درباره آخرین تحولات و رویدادهای منطقه‌ای، تبادل نظر کرد.