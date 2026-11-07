باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمود امانی تهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتقادات مطرح‌شده از سوی معلمان و دانش‌آموزان پیرامون حجم و عدم تغییر محتوای کتاب‌های درسی گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اقدام ارزشمند و بنیادی تحت عنوان «زیست‌بوم تحولی برنامه‌های درسی» را آغاز کرده که برنامه‌های رشد دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی را بر اساس طرحواره برنامه‌های درسی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسانده و دنبال می‌کند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه آثار و تولیدات مربوط به این بخش هم‌اکنون وارد دوره اول ابتدایی شده؛ افزود: گروهی از مدارس در سال گذشته و امسال به صورت محدود این تولیدات جدید را عرضه کرده‌اند. تحولی که در زیست‌بوم برنامه درسی رخ داده، این است که دیگر تنها کتاب درسی به مدرسه داده نمی‌شود، بلکه «نسخه مدرسه‌ای برنامه درسی ملی» ارائه می‌شود و اهدافی که دانش‌آموزان باید به آن برسند ذکر می‌شود؛ مدرسه در اینجا آزادی عمل دارد که خودش دست به طراحی موقعیت‌های یادگیری بزند و کتاب‌های درسی در حکم پیشنهادهایی برای تشکیل این موقعیت‌های یادگیری هستند.

امانی تصریح کرد: مدارس در این مدل جدید برای خود یک تقویم آموزشی سالانه حاوی رویدادهای مختلف که چارچوب‌های پودمانی فوق‌العاده خوبی دارد، ایجاد می‌کنند. نمونه‌های این تقویم کار شده و مدیران و معلمان کشور به حدی رشد کرده‌اند که برای سال تحصیلی خود تقویم‌های آموزشی فوق‌العاده ارزشمندی تولید کرده‌اند که بررسی و کار خبری روی آن‌ها بسیار جذاب و آموزنده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه در این زیست‌بوم، نقش دانش‌آموزان به عنوان نقشی فعال و رشد‌یابنده در موقعیت‌های یادگیری تمامی ساحت‌ها برای تربیت متعادل، متوازن و تمام‌ساحتی مورد نظر است، تصریح کرد: این روند به تدریج پیش می‌آید و منتظر سپری شدن دوره ۱۲ ساله نخواهیم ماند؛ به سرعت روی برنامه‌های دوره اول و دوم متوسطه کار می‌شود و کشور در چند سال آینده شاهد برنامه‌های درسی جدید، مهارت‌زا و مفید خواهد بود.

وی در خصوص استاندارد تغییرات و بازنگری کتاب‌های درسی نیز گفت: استاندارد کتاب‌های درسی این است که به طور معمول، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، هر کتاب هر ۵ سال یک‌بار نیازمند تغییرات نسبی و هر ۱۰ سال یک‌بار مستلزم تجدید تألیف است؛ بنابراین اگر مثلاً دو خواهر با فاصله ۵ یا ۶ سال از یکدیگر تحصیل کنند، تعداد زیادی از کتاب‌های درسی آن‌ها مشابه خواهد بود.