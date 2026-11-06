باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت وحید زمانی در بازی پرسپولیس و فجرشهید سپاسی شیراز در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در دقیقه ۲ بازی، به نظرم بازیکن فجر پای علی علیپور را در درون محوطه جریمه زد و پنالتی بود، اما داور مسابقه اعلام پنالتی نکرد. از اعلام پنالتی به سود سرخ پوشان چشم پوشی کرد. در دقیقه ۶ بازی، خطایی در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداد. در دقیقه ۱۴ بازی بر روی بیفوما خطایی رخ داد، اما اینکه در داخل و یا بیرون از محوطه جریمه بود اطلاعی ندارم و خطای بازیکن فجر خیلی واضح بود، اما VAR هم این خطا را نشان نداد.

او افزود: در دقیقه ۱۵ بازی، گل فجرشهید سپاسی صحیح بود. در دقیقه ۲۶ بازی، خطا بر روی بازیکن فجر پشت محوطه جریمه پرسپولیس اعلام نشد. در دقیقه ۲۹ بازی، خطایی در محوطه جریمه فجر رخ نداد. در دقیقه ۳۷ بازی، ابوالفضل موردی بازیکن فجر مستحق کارت زرد دیگر و اخراج بود، اما نمی‌دانم چرا داور با بررسی VAR از اعلام خطا روی دانیال ایری چشم پوشی کرد و کارت زرد دوم بازیکن فجر را برگرداند. در دقیقه ۴۹ بازی، بازیکن شماره ۶ فجر به واسطه جلوگیری از حمله موثر باید با کارت زرد جریمه می‌شد. در دقیقه ۶۱ بازی، خطای عمری صحیح بود و بیخود اعتراض می‌کرد.

رودنیل گفت: در دقیقه ۶۷ خطایی به سود پرسپولیس در پشت محوطه جریمه رخ داد. در دقیقه ۷۰ بازی، گل پرسپولیس صحیح بود. در دقیقه ۷۱ بازی، جلوی حمله موثر اورونوف را گرفتند و باید داور مسابقه خطا می‌گرفت. در دقیقه ۷۹، اخطار به بیفوما درست بود. در دقیقه ۸۵ بازی، داور به درستی به بازیکن پرسپولیس کارت زرد داد.

کارشناس داوری در پایان گفت: در مجموع اخطار‌هایی که داور مسابقه در این بازی داد درست بود به جز اخطاری که در دقیقه ۳۷ بازی باید به بازیکن فجر داده می‌شد که زمانی کارت دوم را نداد و او را اخراج نکرد. به طور کلی قضاوت زمانی در نتیجه بازی تاثیرگذار بود.