باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و محور چالوس تا اطلاع بعدی خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های شمالی و همچنین آزادراه‌های منتهی به تهران سنگین است و بارش باران نیز در محورهای مواصلاتی ۱۹ استان کشور گزارش شده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محرابی‌نیا افزود: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده ولی‌آباد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، پیست آبعلی، مبارک‌آباد و شهر رودهن با ترافیک سنگین مواجه هستیم. همچنین در مسیر جنوب به شمال این محور، حدفاصل پلور تا لاسم ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت محور فیروزکوه گفت: در مسیر شمال به جنوب این محور، حدفاصل شهر زیارت تا شهر پل‌سفید و محدوده‌های شهر دماوند و چناران ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، در آزادراه رشت–قزوین نیز حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم و محدوده دستک‌شکن تا رودبار ترافیک سنگین وجود دارد.

محرابی‌نیا درباره سایر محورهای مواصلاتی منتهی به پایتخت نیز بیان کرد: در آزادراه پردیس–تهران، حدفاصل کمرد تا تونل شماره یک و همچنین در محور قدیم بومهن–تهران، محدوده شهر بومهن و حدفاصل کمرد تا جاجرود، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در برخی محورهای دیگر نیز ترافیک سنگین جریان دارد، تصریح کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده زیاران، حدفاصل مهستان تا کمالشهر، پل حصارک تا امامزاده طاهر و پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک با ترافیک سنگین مواجه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور افزود: در محور فشم–تهران، حدفاصل حاجی‌آباد تا شمیران و محدوده گردنه قوچک و همچنین در محور شهریار–تهران در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا در ادامه به وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی اشاره کرد و گفت: تردد در محور قدیم تهران–بومهن، مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه، مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت و آزادراه تهران–پردیس روان است.

وی درباره شرایط جوی جاده‌های کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر بارش باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، تهران، البرز، قم، مرکزی، لرستان، کرمانشاه، ایلام، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس، خوزستان و خراسان شمالی گزارش شده است.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور اطلاع پیدا کنند و با توجه به بارندگی در محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، تجهیزات ایمنی و زمستانی مورد نیاز را به همراه داشته باشند.