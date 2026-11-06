سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت که شعار‌های هواداران، بازیکنان این تیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و استرس می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس  پس از شکست تیمش  برابر فجر شهیدسپاسی شیراز در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، اظهار کرد: امروز شرمنده هواداران شدیم و نتوانستیم خوشحال‌شان کنیم. مسئولیت باخت را برعهده می‌گیرم. قابل قبول نیست که ۲ بازی خانگی را با شکست پشت سر بگذاریم، اما روز گذشته گفتم انتظارم این است که بازیکنان تا پایان بازی تشویق شوند. خیلی از بازیکنان به تازگی به این تیم آمده‌اند و تجربه ندارند.

او  افزود: علی علیپور خیلی برای پرسپولیس زحمت کشیده و در کورس آقای گلی است. آنقدر تجربه دارم که شعاری روی من اثر نگذارد، اما بازیکن من به عنوان کاپیتان تیم رهبری کند و نباید زیر فشار قرار بگیرد. ما یک خانواده هستیم و وقتی یک بازیکن تحت فشار قرار بگیرد، بقیه هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بازیکنانم با استرس به توپ ضربه می‌زدند. موقعیت‌های ما کمتر از فجر نبود و شرایط بهتری در برخی از دقایق داشتیم. برای دومین بار است که بازیکن باتجربه ما مثل سرگیف موقعیت تک به تک را این گونه موقعیت خراب می‌کند. حرفم این است که هوادار تا پایان بازی حمایت کند. یک روز‌هایی روز ما نیست و باید بیشتر تلاش کنیم. وقتی فشار از بیرون وارد می‌شود استرس روی ساق بازیکنان حاکم می‌شود. شرمنده هواداران شدیم و در این روز بارانی حمایت هم کردند. باید در تعطیلات فیفادی خودمان را ریکاوری کنیم تا با شرایط خوب برگردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره  جریمه اعضای تیم توسط مدیریت باشگاه گفت: تابع تصمیم باشگاه هستیم. همانطور که وقتی می‌بریم پاداش می‌گیریم، در شکست هم جریمه هست. این تجربه را داشته‌ام. امیدوارم با نتایج خوب و رسیدن به هدف‌مان شرایط را بهتر کنیم.

تارتار در پاسخ به این سوال که آیا پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درخواستی برای تغییر در کادرفنی او داشته است یا نه، گفت: صحبت همیشه در خانواده ما هست و اگر نیاز باشد اقدام می‌کنیم. کادرفنی ما تلاش خود را می‌کند. از نظر فوتبالی مشکلی نداریم، چه به لحاظ ایجاد موقعیت گل. محمدمهدی زارع روی گل اول سُر خورد و گل دوم هم تقریبا چنین حالتی پیش آمد. تا اشتباهی صورت نگیرد گلی رد و بدل نمی‌شود.

او درباره  مشکلات تیمش در میانه زمین خاطرنشان کرد: الان، چون در وضعیت شکست هستیم صحبتی انجام دهم بهانه می‌شود. مصدومیت سه، چهار بازیکن به ما ضربه زد. محمدحسین کنعانی‌زادگان، باکیچ و محمد خدابنده‌لو آسیب دیده‌اند. بعد از باخت این صحبت‌ها توجیه است و قابل قبول نیست. باید طوری تیم‌مان را آماده کنیم که وقتی بازیکنی نباشد بقیه بتوانند مدیریت کنند.

تارتار اظهار کرد: بازیکنان ما با کیفیت هستند و نیاز به زمان دارند. تیم تغییرات زیادی داشته است و در غیاب کنعانی‌زادگان و خدابنده‌لو، تیم نزدیک به ۷۰ درصد سال گذشته تغییر کرده است. فکر کنم، سه الی چهار بازیکن از سال گذشته بازی می‌کنند. از هواداران می‌خواهم تا پایان بازی حمایت کنند. بازیکنان ما خیلی باتجربه نیستند و با شعار‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. من بحث خودم را ندارم و تجربه‌ام زیاد است و اشکالی ندارد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مهدی تارتار
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