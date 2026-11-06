مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: روز دوشنبه کاهش محسوس دما در اغلب مناطق کشور رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از تداوم فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: امروز (جمعه) در بیشتر مناطق نیمه غربی کشور رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و از روز دوشنبه نیز شاهد کاهش محسوس دما در اغلب مناطق کشور خواهیم بود.

ضیائیان گفت: امشب در بیشتر مناطق نیمه غربی کشور بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد. همچنین در مناطقی از شمال فارس و بوشهر، مناطق مرکزی، شمال شرق کشور و سواحل شرقی دریای خزر نیز رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به شدت بارش‌ها در برخی مناطق کشور افزود: بیشترین میزان بارندگی امروز در آذربایجان غربی، کرمانشاه، غرب کردستان، شمال و شرق خوزستان، نیمه غربی چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان و شرق لرستان رخ خواهد داد.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: روز شنبه فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی کشور تشدید می‌شود و روز یکشنبه علاوه بر مناطق یادشده، تمامی سواحل دریای خزر و مناطقی از استان‌های فارس، مناطق مرکزی، شرق و شمال شرق کشور نیز تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

ضیائیان با بیان اینکه بارش‌ها در ارتفاعات به شکل برف خواهد بود، گفت: در دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در سواحل شمالی کشور نیز وزش باد همراه با کاهش دما رخ خواهد داد. همچنین در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی بارش‌ها به شکل برف خواهد بود.

وی درباره وضعیت جوی روز دوشنبه نیز اظهار کرد: در این روز بارندگی در نوار شمالی کشور ادامه خواهد داشت و در بیشتر مناطق کشور وزش باد و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

به گفته مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، روز سه‌شنبه نیز در بخش‌هایی از جنوب غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش پراکنده باران و رعدوبرق رخ خواهد داد.

ضیائیان با اشاره به وضعیت آب‌های شمالی و جنوبی کشور خاطرنشان کرد: دریای خزر طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مواج و متلاطم خواهد بود. همچنین شمال خلیج فارس از روز جمعه تا یکشنبه و خلیج فارس طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی در تشریح وضعیت جوی پایتخت طی پنج روز آینده گفت: آسمان تهران در این مدت کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم و در برخی ساعات افزایش ابر خواهد بود و در بعضی ساعات نیز بارش باران و گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.