فرار فولاد از شکست در یزد

فولاد خوزستان در دیدار با چادرملو از شکست گریخت تا روند نباختن‌های دو تیم پابرجا بماند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و فولاد خوزستان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (جمعه) در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر، در ورزشگاه شهید نصیری یزد مقابل هم صف‌آرایی کردند که این دیدار با تساوی یک - یک به پایان رسید.

چادرملو در دقایق تلف شده نیمه اول صاحب یک ضربه پنالتی شد. دیگو تورس که به دلیل مکث پیش از پنالتی مقابل استقلال سبب مردود شدن این پنالتی شده بود، در دقیقه ۴+۴۵ پشت این ضربه ایستاد که حامد لک توانست این پنالتی را مهار کند.

با وجود از دست دادن پنالتی، تورس در دقیقه ۴۵ کرنر دقیقی روی سر محمد حسین خسروی ارسال کرد و خسروی توپ را به تور دروازه فولاد رساند تا میزبان پیش بیفتد. این پایان کار نبود و ابوالفضل زاده‌عطار در دقیقه ۸۴ گل تساوی فولادی‌ها را به ثمر رساند تا شاگردان حمید مطهری از شکست در این مسابقه فرار کنند.

چادرملو که در هشت مسابقه اخیر خود متحمل شکستی نشده، با ۱۸ امتیاز در جایگاه هشتم ایستاد. فولاد هم نتوانست جای پرسپولیس را در رتبه دوم بگیرد و با ۲۳ امتیاز و تفاضل گل کمتر از سرخپوشان، در رتبه سوم جدول قرار گرفت.

مرتضی منصوریان قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و رنی بوبوی از چادرملو و آرمان اکوان از فولاد را با کارت زرد جریمه کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال فولاد خوزستان ، لیگ برتر فوتبال
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