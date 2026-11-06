بازار سهام آمریکا در پی نگرانی از تشدید محدودیت‌های هوش مصنوعی پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات، هفته‌ای منفی را پشت سر گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شاخص‌های سهام آمریکا در بورس وال‌استریت در معاملات روز جمعه کاهش یافتند و شاخص نزدک با افتی بیش از ۴ درصدی در مسیر ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود از آوریل ۲۰۲۵ قرار گرفت.

این روند در پی نگرانی‌ها از تشدید مقررات مربوط به هوش مصنوعی و مراکز داده، پس از پیروزی حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا رخ داد.

تا ساعت ۱۵:۰۰ به وقت گرینویچ، شاخص صنعتی داوجونز بیش از ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۵۱ هزار و ۴۱۸ واحد رسید. این شاخص در مجموع در مسیر ثبت افت هفتگی حدود ۰.۵ درصدی قرار داشت.

شاخص نزدک نیز با کاهش ۰.۵ درصدی به ۱۹ هزار و ۶۰۴ واحد رسید و در آستانه ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود از آوریل ۲۰۲۵ با افتی بیش از ۴ درصد قرار گرفت.

در مقابل، شاخص «استاندارد‌ اند پورز ۵۰۰» با افزایش یک درصدی به ۷ هزار و ۴۴۰ واحد رسید؛ با این حال، این شاخص نیز در مسیر ثبت زیان هفتگی حدود ۳ درصدی قرار داشت.

سرمایه‌گذاران نگران هستند که دموکرات‌ها با تصویب قوانینی، ساخت مراکز داده را محدود و گسترش زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی را با محدودیت‌هایی مواجه کنند.

همچنین روز پنجشنبه، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا حدود ۴.۵ واحد پایه کاهش یافت و به حدود ۴.۸۸ درصد رسید.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سهام آمریکا ، بورس نزدک
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