مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به مصاحبه امیر حسین محمودی بازیکن جوان سرخپوشان علیه مدیریت واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست تیمش  برابر فجرسپاسی اظهار کرد: از هواداران ممنونم در این شرایط کنار تیم بودند. روز بد ما بود و شرمنده هواداران شدیم. امید به آینده داریم، در فوتبال روزهای خوب و بد است. در این استادیوم تاب این همه فشار را نداشتند.

او  ادامه داد: بازیکنان تلاش کردند و از هواداران می خواهیم صبور باشند. جوانان نیازمند زمان هستند تا پخته شوند. همان طور که بعد از هر برد پاداش است، جریمه هم خواهد بود.

مدیر  تیم پرسپولیس در واکنش به گلایه محمودی از باشگاه گفت: در هر شرایطی بازیکن نباید فردی حرف بزند. من باید مصاحبه اش را ببینیم و دلیل این حرفهایش را بدانم. جوانان باید صبوری کنند. ما فضای زیادی به بچه های آکادمی دادیم و آنها را در ویترین گذاشتیم. در مورد شرایط قراردادی اش هم آقای حدادی با او حرف زده است. باشگاه در وسط فصل که نمی تواند قرارداد جدید ببندد.

او  در واکنش به شعار تماشاگران علیه علیپور عنوان کرد: هیچ بازیکنی سعی نمی کند کیفیت پایینی داشته باشد. فوتبال همین است، یک روز توپ وارد گل می شود و یک روز نمی شود. از هواداران می خواهم صبور باشند و زود شعار ندهند. می دانم عاشق تیم هستند اما ما به آنها تا ثانیه آخر نیاز داریم. آنها حمایت کنند شاید نتیجه برگردد. علیپور مهره کلیدی تیم است و باید از او حمایت شود.

خلیلی درباره جریمه تیم و فرار رو به جلو باشگاه گفت: این تصمیم مدیریتی است و همه باید این شکست را قبول کنیم.

او  بار دیگر در مورد قرارداد محمودی با پرسپولیس تصریح کرد: من نمی دانم او چه منظوری دارد، مدیرعامل قانونی نمی تواند قرارداد او را افزایش دهد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، محسن خلیلی
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