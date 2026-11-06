بازیکن جوان پرسپولیس بعد از دیدار با فجر سپاسی شیراز از مدیریت سرخپوشان انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرحسین محمودی بازیکن  جوان پرسپولیس با اشاره به فرصت کم بازی در تیمش، از شرایط موجود ابراز نارضایتی کرد و گفت: شرمنده کادر فنی تیم ملی هستم که به دلیل کمبود فرصت بازی، نتوانستم آن‌طور که باید خودم را نشان بدهم. امیدوارم با تلاش بیشتر بتوانم ابتدا بازیکن موثری برای تیم باشگاهی‌ام باشم و سپس به تیم ملی کشورم دعوت شوم.

او  افزود: از شرایط فعلی رضایت ندارم و نسبت به مدیریت باشگاه گلایه‌مند هستم، چراکه احساس می‌کنم در حق من کم‌لطفی شده است.

محمودی در پایان گفت: هواداران نیز در جریان تمام شرایط و اتفاقات نبودند و این موضوع فشار زیادی به من وارد کرد. امیدوارم هرچه زودتر مشکلات برطرف شود و شرایط به حالت مطلوب بازگردد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
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