منابع آگاه از اعزام نیرو‌های نظامی سوریه به عربستان خبر داده و می‌گویند این نیرو‌ها فعلا فقط وظیفه ارائه مشاوره و آموزش را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که طی هفته‌های اخیر ده‌ها نیروی نظامی از سوریه به عربستان اعزام شده‌اند تا در زمینه مشاوره و آموزش همکاری کنند؛ هرچند مأموریت آنها ممکن است دامنه گسترده‌تری داشته باشد. 

یک مقام ارشد آمریکایی نیز گفت تیم‌های آموزشی سوری برای کمک به نیرو‌های سعودی در داخل خاک عربستان به این کشور رفته‌اند تا توان عملیاتی آنها را افزایش دهند.

در همین حال، یک دیپلمات ارشد سوری اعزام نیرو‌های نظامی را تأیید نکرد و گفت هرگونه اظهارنظر درباره استقرار نیرو در این مرحله زودهنگام است. او تأکید کرد که توافق دفاعی امضاشده میان دمشق و ریاض، به طور کلی شامل ارائه مشاوره، آموزش و تبادل تجربیات نظامی می‌شود.

یک مقام ارشد سعودی نیز گفت همکاری با سوریه عمدتاً بر بازسازی و سازماندهی مجدد نیرو‌های نظامی سوری متمرکز است، اما این همکاری مانع از استفاده عربستان از تجربیات نظامی شرکای سوری خود در مقابله با گروه‌های مسلح نمی‌شود. به گفته او، رزمایش‌های مشترکی آغاز شده و برنامه‌هایی برای گسترش همکاری‌های امنیتی و دفاعی وجود دارد.

یک مقام آمریکایی نیز درباره همکاری نظامی سوریه با عربستان هشدار داد که مشارکت دمشق در جنگ با یمن ممکن است این کشور را وارد درگیری گسترده‌تر منطقه‌ای کند؛ جنگی که سوریه تاکنون از ورود به آن خودداری کرده است.

عربستان و سوریه روز چهارشنبه و همزمان با سفر ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) رئیس دولت موقت سوریه به ریاض، توافق‌نامه همکاری دفاعی امضا کردند. این سفر دومین دیدار الجولانی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان طی کمتر از یک ماه بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: نیروهای نظامی ، سوریه ، عربستان
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