باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بیش از ۱۰۰ فعال محیط‌زیست و حقوق دیجیتال روز جمعه به محل ساخت یک مرکز داده متعلق به شرکت «مایکروسافت» در آمستردام، پایتخت هلند، یورش بردند و در اعتراض به گسترش شتابان ظرفیت‌های محاسباتی مورد نیاز برای راه‌اندازی فناوری‌های هوش مصنوعی، دست به اعتراض زدند؛ این اعتراض‌ها به‌طور هم‌زمان در ۱۶ کشور برگزار شد.

معترضان ابتدا در محل ساخت‌وساز تجمع کردند و سپس با ورود به این محوطه، از جرثقیل‌ها بالا رفتند و پلاکارد‌هایی در مخالفت با اجرای این پروژه برافراشتند.

یکی از معترضان در این باره گفت: «مراکز داده جهان ما را نابود می‌کنند و به دلیل منابعی که مصرف می‌کنند، آن را به مکانی غیرقابل سکونت تبدیل می‌کنند.»

فعالان معترض اعلام کردند که گسترش مراکز داده فشار بر منابع تامین برق و آب را افزایش می‌دهد، برای دسترسی به منابع محدود با بخش‌های مسکن و کسب‌وکار رقابت می‌کند و اهداف اقلیمی را به خطر می‌اندازد. آنها همچنین نسبت به خطر تمرکز قدرت و داده‌ها در دست شرکت‌های بزرگ و خصوصی فناوری هشدار دادند.

در مقابل، شرکت‌های فناوری معتقدند این پروژه‌ها زیرساخت‌های اساسی برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده در حوزه هوش مصنوعی و رایانش ابری به شمار می‌روند.

این اعتراض‌ها که از سوی ائتلاف «مراکز داده کثیف را متوقف کنید» سازمان‌دهی شده‌اند، به مدت دو روز ادامه خواهند داشت و گروه‌های فعال در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و حقوق دیجیتال در آن مشارکت دارند.

معترضان خواستار توقف ساخت مراکز داده جدید و بزرگ‌مقیاس تا زمان تدوین قوانین و مقررات شفاف‌تر از سوی دولت‌ها برای نظارت بر این بخش هستند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این اعتراض‌ها شامل راهپیمایی‌هایی در دوبلین، تجمع مقابل پارلمان ورشو و همچنین اقدام اعتراضی علیه یک مرکز داده دیگر متعلق به مایکروسافت در دانمارک خواهد بود.

منبع: المیادین