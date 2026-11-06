اتحادیه اروپا در پی اختلال بازار انرژی ناشی از جنگ ایران، الزام گزارش‌دهی درباره انتشار برخی گاز‌های گلخانه‌ای را به تعویق انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا با یک سال تعویق در اجرای مقررات گزارش‌دهی میزان انتشار متان موافقت کرده‌اند؛ این مقررات واردکنندگان نفت، گاز و زغال‌سنگ را ملزم می‌کند میزان گاز متانی را که در جریان تولید و انتقال این سوخت‌ها منتشر می‌شود، گزارش دهند.

گفته شده این تصمیم در پی اختلال در بازار‌های انرژی به خاطر جنگ علیه ایران اتخاذ شده است. در واقع، کشور‌های اروپایی نگران‌اند اجرای این مقررات در شرایط فعلی، فشار بیشتری بر واردکنندگان سوخت و بازار انرژی وارد کند.

شورای اتحادیه اروپا همچنین سازوکاری را در نظر گرفته است که بر اساس آن، در صورت ناتوانی کمیسیون اروپا برای اجرای مقررات، امکان دو تعویق یک‌ساله دیگر نیز وجود خواهد داشت.

داراگ اوبراین، وزیر انرژی ایرلند در بیانیه‌ای با اشاره به بحران در بازار انرژی گفت: «بازار‌های جهانی انرژی با فشار‌های قابل‌توجهی روبه‌رو هستند که موجب افزایش قیمت انرژی در سراسر اتحادیه اروپا شده است.» 

متان پس از دی‌اکسید کربن، دومین عامل بزرگ گرمایش زمین محسوب می‌شود. این گاز در کوتاه‌مدت قدرت گرمایش بسیار بیشتری نسبت به دی‌اکسید کربن دارد، اما مدت‌زمان کمتری در جو باقی می‌ماند؛ به همین دلیل، کاهش انتشار آن می‌تواند در مهار سریع‌تر روند گرمایش جهانی مؤثر باشد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: محیط زیست ، اتحادیه اروپا ، جنگ ایران و آمریکا
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