باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور اظهار کرد: در حال حاضر در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، لرستان، گیلان، مازندران، تهران، البرز، قم، مرکزی، کرمانشاه، ایلام، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، کردستان، فارس، خوزستان و خراسان شمالی بارش باران گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌های کشور افزود: در مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس، حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده ولی‌آباد، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

همچنین در محور هراز، مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های سه‌راهی چلاو، بایجان، پیست آبعلی، مبارک‌آباد و شهر رودهن و در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پلور تا لاسم با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در محور فیروزکوه، مسیر شمال به جنوب در حدفاصل زیرآب تا پل سفید و محدوده‌های شهر دماوند و چناران، همچنین آزادراه رشت-قزوین در حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امامزاده هاشم و محدوده دشتگان تا رودبار، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، در آزادراه پردیس-تهران، حدفاصل کمرد تا تونل شماره ۱، محور قدیم بومهن-تهران در محدوده شهر بومهن و حدفاصل کمرد تا جاجرود، آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده زیاران، حدفاصل مهستان تا کمالشهر، پلیس‌راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیز ترافیک نیمه‌سنگین برقرار است.

قلی‌نیا همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در محور فشم-تهران، حدفاصل حاجی‌آباد تا شمیران و محدوده گردنه قوچک و محور تهران-شهریار در برخی مقاطع خبر داد.

وی با اشاره به محدودیت تردد در محور‌های شمالی تصریح کرد: در حال حاضر مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال دارای محدودیت تردد است.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان با توجه به بارندگی در بخش‌هایی از کشور و افزایش حجم تردد در محور‌های پرتردد، از رانندگان خواست ضمن پرهیز از عجله و شتاب، از سبقت و سرعت غیرمجاز خودداری کنند، فاصله طولی مناسب را رعایت کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

منبع: ایسنا