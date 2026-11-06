رئیس حزب یشار از پیشرفت در رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه اضطراری با هدف کنار زدن بنیامین نتانیاهو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار»، امروز جمعه از دستیابی به «پیشرفت چشمگیر» در رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه جدید رژیم تروریستی اسرائیل خبر داد.

هم‌زمان، یائیر گولان، رئیس حزب «دموکرات‌ها»، نیز از پیشرفت ملموس در مذاکرات میان احزاب مخالف برای تشکیل هرچه سریع‌تر کابینه اضطراری با هدف پایان دادن به نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو خبر داد.

آیزنکوت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در تلاش برای تشکیل کابینه‌ای که جایگزین کابینه بنیامین نتانیاهو شود، پیشرفت‌هایی حاصل شده است. او همچنین ابراز امیدواری کرد که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم تروریستی اسرائیل، ماموریت تشکیل کابینه را به او واگذار کند.

آیزنکوت در ابتدای پیام خود نوشت: «اسرائیل در وضعیت اضطراری واقعی، ملموس و خطرناکی قرار دارد. کابینه کنونی، موجودیت اسرائیل را در بنیاد‌های آن تهدید می‌کند؛ این در حالی است که جبهه‌های جنگ همچنان باز هستند و آنها نیز تحت تاثیر تمایلات سیاسی و شخصی قرار گرفته‌اند. اسرائیل عملا با یک سونامی سیاسی خطرناک روبه‌رو است.»

او افزود که در روز‌های اخیر، همراه با شرکای خود برای پیشبرد طرح تشکیل کابینه اضطراری تلاش کرده است.

رئیس حزب «یشار» در ادامه توضیح داد: «منطق این طرح، تشکیل هرچه سریع‌تر کابینه متکی بر چهار حزب صهیونیستِ جریان تغییر و اصلاح است؛ همچنین هر حزب یا عضو کنست که با چهار اصل اساسی تعیین‌شده از سوی من موافق باشد، می‌تواند چه به‌صورت فوری و چه به‌تدریج به این کابینه بپیوندد.»

وی تاکید کرد که شرایط کنونی رژیم تروریستی اسرائیل، در داخل و خارج، با توجه به چالش‌های عظیم و سرنوشت‌سازی که این رژیم در وضعیت اضطراری فعلی با آن روبه‌رو است، چنین اقدامی را ضروری می‌کند.

او در پایان تاکید کرد که خطرناک بودن شرایط کنونی، ضرورت برکناری کابینه در حال پایان را بیش از پیش آشکار می‌کند.

منبع: العربی الجدید

برچسب ها: گادی آیزنکوت ، کابینه اسرائیل ، نخست وزیر اسرائیل
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