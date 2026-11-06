معاون وزیر نیرو، از آمادگی کامل سد‌های کشور برای مدیریت و مهار سیلاب‌های احتمالی در روز‌های آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - جانباز، معاون وزیر نیرو، از آمادگی کامل سد‌های کشور برای مدیریت و مهار سیلاب‌های احتمالی در روز‌های آینده خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت سد‌های استان‌های جنوبی، خوزستان و شمال‌غرب اصفهان گفت: سد‌های این مناطق آمادگی لازم را برای کنترل و ذخیره‌سازی سیلاب‌های احتمالی دارند.

معاون وزیر نیرو افزود: همچنین امکان استفاده از ظرفیت ذخایر برق‌آبی سد‌ها برای تأمین انرژی برق وجود دارد.

جانباز تأکید کرد: استان‌های مربوطه در چند روز آینده با آمادگی صددرصدی در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت وقوع سیلاب، اقدامات لازم برای مدیریت منابع آبی و کاهش خسارات انجام شود.

برچسب ها: وزارت نیرو ، سیلاب
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
با بستن اب بندها وایجاد مسیرهای انحراف مانع هدر رفت آب ،و تشکیل سیلابها و ریختنش به دریا شوید بخصوص بلوچسنان
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