باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - جانباز، معاون وزیر نیرو، از آمادگی کامل سد‌های کشور برای مدیریت و مهار سیلاب‌های احتمالی در روز‌های آینده خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت سد‌های استان‌های جنوبی، خوزستان و شمال‌غرب اصفهان گفت: سد‌های این مناطق آمادگی لازم را برای کنترل و ذخیره‌سازی سیلاب‌های احتمالی دارند.

معاون وزیر نیرو افزود: همچنین امکان استفاده از ظرفیت ذخایر برق‌آبی سد‌ها برای تأمین انرژی برق وجود دارد.

جانباز تأکید کرد: استان‌های مربوطه در چند روز آینده با آمادگی صددرصدی در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت وقوع سیلاب، اقدامات لازم برای مدیریت منابع آبی و کاهش خسارات انجام شود.