باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دمای هوا در گردنه گله بادوش به‌طور محسوسی کاهش یافت. این گردنه با ارتفاع بیش از ۲۵۰۰ متر از سطح دریا از محورهای برفگیر و سخت‌گذر استان لرستان است و راه دسترسی ده‌ها روستای بخش ززو ماهرو به مرکز شهرستان الیگودرز محسوب می‌شود.

با آغاز بارش، نیروهای راهداری از ساعات ابتدایی در منطقه حاضر شدند و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی را برای جلوگیری از لغزندگی و جلوگیری از انسداد مسیر آغاز کردند. تاکنون گزارشی از انسداد محور یا بروز حادثه جدی منتشر نشده است، اما با توجه به موقعیت کوهستانی منطقه نسبت به کاهش دید افقی، یخ‌زدگی سطح جاده و احتمال کولاک وجود دارد

مهندس سرلک رئیس اداره راهداری از رانندگان خواسته‌اند پیش از سفر از وضعیت باز بودن مسیر و شرایط جوی اطلاع حاصل کنند، زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند