طنین شعارهای حماسی در کوهدشت؛ مردم یکصدا از عشق به ایران و رهبری گفتند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فضای کوهدشت شاهد طنین شعارهای حماسی و شورانگیز مردم بود؛ جایی که شهروندان با هم‌صدایی و ابراز احساسات، پیام عشق به میهن و حمایت خود از رهبری را در قالب شعاری پرشور بیان کردند.

در این مراسم، کربلایی وحید محمدی با اجرای نوایی حماسی و بیان شعار «مه جون فدای کشورم، جونم فدای رهبرم»، شور و حال ویژه‌ای به جمع بخشید و حاضران نیز با هم‌صدایی، این عبارت را تکرار کردند.

این شعار که با زبان محاوره‌ای و لحنی صمیمی بیان شد، بازتابی از احساسات میهن‌دوستانه و باورهای اعتقادی حاضران بود؛ پیامی که در آن عشق به سرزمین، احساس مسئولیت در برابر کشور و پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

هم‌صدایی مردم کوهدشت در این فضای حماسی، جلوه‌ای از پیوند عواطف مردمی با هویت ملی و اعتقادی را به تصویر کشید؛ حضوری که نشان داد زبان هنر، نوای حماسی و شعارهای مردمی همچنان از ابزارهای تأثیرگذار برای انتقال پیام‌های اجتماعی و فرهنگی هستند.