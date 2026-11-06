طنین شعارهای حماسی در کوهدشت؛ مردم یکصدا از عشق به ایران و رهبری گفتند + فیلم

مردم ولایت‌مدار و انقلابی کوهدشت با سردادن شعارهای حماسی و وحدت‌آفرین «مه جون فدای کشورم، جونم فدای رهبرم»، بار دیگر جلوه‌ای از دلبستگی و وفاداری خود به ایران اسلامی و آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - فضای کوهدشت شاهد طنین شعارهای حماسی و شورانگیز مردم بود؛ جایی که شهروندان با هم‌صدایی و ابراز احساسات، پیام عشق به میهن و حمایت خود از رهبری را در قالب شعاری پرشور بیان کردند.

در این مراسم، کربلایی وحید محمدی با اجرای نوایی حماسی و بیان شعار «مه جون فدای کشورم، جونم فدای رهبرم»، شور و حال ویژه‌ای به جمع بخشید و حاضران نیز با هم‌صدایی، این عبارت را تکرار کردند.

این شعار که با زبان محاوره‌ای و لحنی صمیمی بیان شد، بازتابی از احساسات میهن‌دوستانه و باورهای اعتقادی حاضران بود؛ پیامی که در آن عشق به سرزمین، احساس مسئولیت در برابر کشور و پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

هم‌صدایی مردم کوهدشت در این فضای حماسی، جلوه‌ای از پیوند عواطف مردمی با هویت ملی و اعتقادی را به تصویر کشید؛ حضوری که نشان داد زبان هنر، نوای حماسی و شعارهای مردمی همچنان از ابزارهای تأثیرگذار برای انتقال پیام‌های اجتماعی و فرهنگی هستند.

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برچسب ها: تجمع ، لرستان
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