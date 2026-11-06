در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی و پیش‌بینی بارش شدید باران و احتمال وقوع سیلاب، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی استان کردستان روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تحسین عزیزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، اعلام کرد: این تصمیم با تصویب شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و معلمان و پیشگیری از حوادث احتمالی اتخاذ شده است.

همچنین فرمانداری مریوان اعلام کرد فعالیت حضوری تمامی مدارس شهری و روستایی این شهرستان در نوبت‌های صبح و بعدازظهر تعطیل است و آموزش از طریق شبکه «شاد» دنبال خواهد شد.

در نشست ستاد مدیریت بحران مریوان نیز بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، آماده‌سازی تجهیزات، پاک‌سازی مسیر‌های هدایت آب و اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان تأکید شد.

منبع استانداری استان 

برچسب ها: کردستان ، تعطیل مدارس ، بارش باران
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