باشگاه خبرنگاران جوان- تحسین عزیزی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، اعلام کرد: این تصمیم با تصویب شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و معلمان و پیشگیری از حوادث احتمالی اتخاذ شده است.

همچنین فرمانداری مریوان اعلام کرد فعالیت حضوری تمامی مدارس شهری و روستایی این شهرستان در نوبت‌های صبح و بعدازظهر تعطیل است و آموزش از طریق شبکه «شاد» دنبال خواهد شد.

در نشست ستاد مدیریت بحران مریوان نیز بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، آماده‌سازی تجهیزات، پاک‌سازی مسیر‌های هدایت آب و اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان تأکید شد.

منبع استانداری استان