سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: برخورد زنجیره‌ای چهار دستگاه خودرو در محور قدیم سلفچگان، محدوده سه‌راهی آوه، سه کشته و هفت مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- سمانه قاسمی عصر جمعه اظهار کرد: این حادثه دقایقی قبل به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد که بلافاصله ۲ تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: این تصادف زنجیره‌ای میان چهار دستگاه خودروی نیسان، ۲ دستگاه پراید و یک دستگاه پژو SLX رخ داد که متاسفانه سه نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و هفت نفر دیگر مصدوم شدند.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه ادامه داد: با توجه به شدت برخورد و گرفتار شدن تعدادی از سرنشینان در خودروها، نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر نیز برای انجام عملیات رهاسازی به محل حادثه اعزام شدند.

قاسمی گفت: مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه انتقال یافتند.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان اظهار کرد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه کامل به مسیر، به‌ویژه در تقاطع‌ها و سه‌راهی‌ها، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.

برچسب ها: تصادف ، فوتی ، مصدوم
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