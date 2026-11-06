وکلای مجروحان اعتراضات اخیر فرانسه، با متهم کردن پلیس به استفاده از خشونت شدید، اعلام کردند که از وزیر کشور شکایت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وکلای فرانسوی که نمایندگی دست‌کم ۱۸ نفر از مجروحان اعتراضات هفته‌های اخیر فرانسه را بر عهده دارند، اعلام کردند که از لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، به دلیل مسئولیت او در قبال اقدامات خشونت‌آمیز پلیس شکایت خواهند کرد؛ اقداماتی که به گفته آنان، موجب «مثله شدن» و آسیب‌های جدی به شماری از افراد، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان معترض شده است.

آری الیمی، یکی از وکلای این پرونده، در یک نشست خبری گفت: «اکنون بر این باوریم که پیگرد فرد مسئول این موارد از آسیب‌های شدید و جراحات، یعنی لوران نونیز، وزیر کشور، ضروری است.»

او افزود: «این پرونده را به دادگاه ویژه جمهوری ارجاع می‌دهیم»؛ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی علیه اعضای دولت فرانسه را دارد.

فرانسه طی هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی در اعتراض به وخامت شرایط آموزشی و نظام هدایت تحصیلی و دانشگاهی بوده است. هم‌زمان با این اعتراض‌ها، موج گسترده‌ای از نارضایتی‌ها درباره افزایش هزینه‌های زندگی و نابرابری نیز شکل گرفت که در ۱۷ اکتبر به اوج خود رسید و به وقوع شدیدترین ناآرامی‌های خیابانی فرانسه در سال‌های اخیر منجر شد.

بر اساس آماری که خبرگزاری فرانسه تهیه کرده است، سلاح‌های مورد استفاده پلیس در جریان اعتراضات دانش‌آموزی که از اواسط سپتامبر آغاز شد، ده‌ها مجروح بر جای گذاشته است که بسیاری از آنان نوجوان بوده‌اند و جراحات شدیدی برداشته‌اند.

همچنین، یک منبع آگاه از این پرونده اعلام کرد که پلیس فرانسه تا ۳۰ اکتبر، ۱۰۵ تحقیق داخلی درباره اتهام استفاده بیش از حد از خشونت آغاز کرده است.

از این تعداد، ۵۲ تحقیق به اعتراضات دانش‌آموزی، ۴۸ تحقیق به خشونت‌های رخ‌داده در حاشیه اعتراضات ۱۷ اکتبر و پنج تحقیق دیگر به تظاهرات ۲۴ اکتبر مربوط می‌شود.

منبع: النشره

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، پلیس فرانسه
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