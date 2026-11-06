نخست وزیر قطر می‌گوید که ایران و آمریکا نمی‌توانند به یک توافق «بی‌نقص» دست پیدا کنند و به جای آن بهتر است یک توافق «خوب» را بپذیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر می‌گوید که آمریکا و ایران قادر نخواهند بود به یک توافق «بی‌نقص» دست پیدا کنند.

او با این حال در بیانیه‌ای تأکید کرد که تهران و واشنگتن باید به جای تلاش برای دستیابی به توافقی بی‌نقص، یک توافق خوب را بپذیرند.

پیش‌تر اعلام شده بود که شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره آخرین تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها گفت‌و‌گو کرده است. 

پیش از این، وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه مدعی شد که قطر پیشنهاد جدیدی برای پایان دادن به جنگ پیشنهاد کرده است. گفته شده بر اساس این طرح، دو طرف باید طی یک جدول زمانی دو روزه اقداماتی متقابل انجام دهند تا زمینه برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای فراهم شود.

آکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داد که میانجی‌گران قطری همچنان در حال رایزنی با مقام‌های ایرانی و کاخ سفید درباره پیش‌نویس این توافق هستند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: نخست وزیر قطر ، جنگ ایران و آمریکا ، مذاکرات آتش بس
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