تبم شهرداری قائمشهر در هفته نخست مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور به شکستی نزدیک مقابل میزبانش تن داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - شهرداری قائمشهر در این مسابقه با یک گل مقابل هدف دشت طلایی تهران شکست خورد.

نیمه اول بازی که در ورزشگاه شهدای حسن آباد فشافویه برگزار شد، بدون رد و بدل شدن گلی پایان یافت.

در نیمه دوم هدف دشت طلایی با گلزنی حسین بگشام مزد برتری خود را گرفت.

شهرداری قائمشهر که سال گذشته با هدایت رضا خانلری به لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور صعود کرده است، تنها نماینده استان مازندران در این رقابت‌ها است.

مسابقات فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور با شرکت ۳۶ تیم در ۳ گروه ۱۲ تیمی برگزار خواهد شد.

شهرداری قائمشهر در گروه نخست با تیم‌های ابومسلم مشهد، آرتا آریایی پایتخت، پاراگ تهران، شاهین بجنورد، نساجی خراسان، پیروزان ورزش آسیا، گلچین رباط کریم، آکادمی کیا، نیروی زمینی ب تهران و هیرکانیان گرگان به صورت رفت و برگشت رقابت می‌کند.