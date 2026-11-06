 فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از درگیری مسلحانه مأموران گمنام پلیس امنیت عمومی با دو نفر از اراذل و اوباش سطح‌ دار استان مازندران در شهر ارومیه خبر داد 

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در جریان اقدامات تخصصی و اطلاعاتی سربازان گمنام پلیس امنیت عمومی استان، دو نفر از اراذل و اوباش سطح یک و دو استان مازندران در شهر ارومیه شناسایی شدند که در ادامه اجرای مأموریت، درگیری مسلحانه میان آنان و پلیس به وقوع پیوست.

وی افزود: در این عملیات مقتدرانه، هر دو فرد شرور دستگیر شدند و مأموران موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح از آنان شدند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با هر فردی که با رفتارهای مجرمانه و اقدامات هنجارشکنانه درصدد ایجاد ناامنی باشد، قاطعانه، هوشمندانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

منبع:پلیس