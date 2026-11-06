باشگاه خبرنگاران جوان - با تشدید سامانه‌ بارشی و صدور هشدار نارنجی هواشناسی، فعالیت حضوری مدارس در برخی مناطق کوهستانی استان البرز متوقف شد.

مهدی فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به بارش‌های سنگین برف و باران، احتمال تشدید شرایط جوی و نزدیک شدن آن به وضعیت قرمز، این تصمیم با هدف صیانت از جان و سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از حوادث احتمالی اتخاذ شده است.

بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان طالقان و بخش آسارا در روز شنبه، ۱۶ آبان‌ماه، به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی دنبال خواهد شد.

فلاح‌نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت حداکثری توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی در شرایط جوی پیش‌رو افزود: با توجه به شدت بارش‌ها، شهروندان باید از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و برف‌گیر، خودداری کنند و هشدارهای دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.

وی همچنین خطاب به رانندگان و مسافران محورهای کوهستانی گفت: رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، حتماً تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط مستعد ریزش سنگ و رانش زمین جداً پرهیز کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، حفظ جان و سلامت شهروندان اولویت اصلی مدیریت استان است و انتظار می‌رود مردم با رعایت توصیه‌های ایمنی و پیگیری اطلاعیه‌های رسمی، در مدیریت شرایط جوی و کاهش مخاطرات احتمالی همکاری لازم را داشته باشند.