پوتین اعلام کرد دور جدید مذاکرات روسیه، آمریکا و اوکراین برای بررسی راه‌های پایان جنگ، از سه‌شنبه به مدت دو روز در ابوظبی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تأیید کرد که دور بعدی مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، آمریکا و اوکراین قرار است از سه‌شنبه آینده در ابوظبی، پایتخت امارات، آغاز شود.

پوتین در نشست با اعضای دائم شورای امنیت روسیه، اعلام کرد که نمایندگان هیئت این کشور که قرار است به ابوظبی اعزام شوند، به این نشست دعوت شده‌اند.

در این جلسه، ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه؛ ایگور کوستیوکوف، رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش روسیه؛ یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین؛ میخائیل گالوزین، معاون وزیر خارجه روسیه و سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه حضور داشتند.

رسانه‌های دولتی روسیه گزارش داده‌اند که این مذاکرات دو روز طول خواهد کشید.

پیش‌تر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا گفته بود که طرف‌ها قصد دارند درباره تضمین‌های امنیتی، کاهش تنش‌ها، مسائل بشردوستانه و گام‌های بعدی برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز درباره اوکراین گفت‌و‌گو کنند.

کرملین نیز مشارکت هیئت روسی در این مذاکرات را تأیید کرده است. ریاست این هیئت بر عهده ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه خواهد بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، مذاکرات صلح
خبرهای مرتبط
دیدار ترامپ با فرستاده پوتین در کاخ سفید
کرملین: جزئیاتی از توافق صلح ادعایی ترامپ نداریم
کنگره جدید آمریکا می‌تواند ترامپ را به تشدید فشار بر روسیه وادار کند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای فاکس نیوز درباره آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه ایران
طرح دو روزه قطر برای مهار تنش میان ایران و آمریکا
تضعیف موقعیت نتانیاهو در کنست؛ آیزنکوت می‌گوید در آستانه تشکیل کابینه جدید است
آیا جنگ علیه ایران جهان را به آستانه فاجعه هسته‌ای می‌کشاند؟
موج سوم تهدید‌های بمب‌گذاری علیه پرواز‌های اروپا 
پیروزی دموکرات‌ها مانع تازه جاه‌طلبی‌های ارضی ترامپ در گرینلند
ورود بیش از هزار پناهجو به جزایر قناری اسپانیا طی یک شب
تلاش دموکرات‌های کنگره برای لغو تعرفه‌های ترامپ علیه کانادا
کرملین: جزئیاتی از توافق صلح ادعایی ترامپ نداریم
تاکید دفتر نتانیاهو بر حمایت دو حزب آمریکا از اسرائیل
آخرین اخبار
ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات، رئیس دفتر کاخ سفید را تغییر داد
لیبرمن: کابینه متکی بر احزاب عربی را نمی‌پذیریم
ترامپ: در حال مذاکره با تهران هستیم
دفاع دوباره ترامپ از جنگ با ایران
پاکستان از آغاز رایزنی‌های جدید با ایران درباره توافق مکه خبر داد
شکایت از وزیر کشور فرانسه به‌دلیل خشونت پلیس علیه معترضان
آغاز دور جدید مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین از هفته آینده
قطر: ایران و آمریکا یک توافق خوب را بپذیرند
آیزنکوت از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات تشکیل کابینه جدید خبر داد
عقب‌نشینی اروپا از اجرای مقررات زیست‌محیطی در سایه جنگ ایران
یورش معترضان به مرکز داده مایکروسافت در آمستردام
رویترز: سوریه نیرو‌های نظامی خود را به عربستان اعزام کرده است
ثبت بدترین عملکرد هفتگی بورس آمریکا از آوریل ۲۰۲۵
اعلام وضعیت اضطراری هواپیمای نظامی آمریکا در منطقه
تیک‌تاک زیر فشار اتحادیه اروپا؛ الگوریتم این شبکه اجتماعی متهم به تشدید اختلالات روانی شد
تلاش دموکرات‌های کنگره برای لغو تعرفه‌های ترامپ علیه کانادا
تضعیف موقعیت نتانیاهو در کنست؛ آیزنکوت می‌گوید در آستانه تشکیل کابینه جدید است
افت بورس‌های امارات در سایه ابهام‌های ژئوپلیتیکی منطقه
ورود بیش از هزار پناهجو به جزایر قناری اسپانیا طی یک شب
تاکید دفتر نتانیاهو بر حمایت دو حزب آمریکا از اسرائیل
موج سوم تهدید‌های بمب‌گذاری علیه پرواز‌های اروپا 
حملات هوایی سعودی به بازار و تاسیسات آبرسانی یمن
کرملین: جزئیاتی از توافق صلح ادعایی ترامپ نداریم
طرح دو روزه قطر برای مهار تنش میان ایران و آمریکا
۶۸ میلیون تن آوار، غزه را با فاجعه زیست‌محیطی و انسانی روبه‌رو کرده است
پیروزی دموکرات‌ها مانع تازه جاه‌طلبی‌های ارضی ترامپ در گرینلند
ادعای فاکس نیوز درباره آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه ایران
گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و امیر قطر درباره کاهش تنش‌ها در منطقه
طعنه لولا به بولسونارو: فرارت به آمریکا، مایه بدشانسی ترامپ شد
آیا جنگ علیه ایران جهان را به آستانه فاجعه هسته‌ای می‌کشاند؟