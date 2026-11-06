باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تأیید کرد که دور بعدی مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، آمریکا و اوکراین قرار است از سه‌شنبه آینده در ابوظبی، پایتخت امارات، آغاز شود.

پوتین در نشست با اعضای دائم شورای امنیت روسیه، اعلام کرد که نمایندگان هیئت این کشور که قرار است به ابوظبی اعزام شوند، به این نشست دعوت شده‌اند.

در این جلسه، ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه؛ ایگور کوستیوکوف، رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش روسیه؛ یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین؛ میخائیل گالوزین، معاون وزیر خارجه روسیه و سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه حضور داشتند.

رسانه‌های دولتی روسیه گزارش داده‌اند که این مذاکرات دو روز طول خواهد کشید.

پیش‌تر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا گفته بود که طرف‌ها قصد دارند درباره تضمین‌های امنیتی، کاهش تنش‌ها، مسائل بشردوستانه و گام‌های بعدی برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز درباره اوکراین گفت‌و‌گو کنند.

کرملین نیز مشارکت هیئت روسی در این مذاکرات را تأیید کرده است. ریاست این هیئت بر عهده ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه خواهد بود.

منبع: آناتولی