باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پیش‌بینی وقوع ناپایداری‌های جوی و پدیده «ال‌نینو»، گفت: بیمه کامل ابنیه، سازه‌ها و تأسیسات واحد‌های پرورش طیور و کلنی‌های زنبور عسل، مهم‌ترین ابزار مدیریت ریسک و صیانت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی است و بهره‌برداران باید هرچه سریع‌تر نسبت به برقراری و تمدید بیمه‌نامه‌های خود اقدام کنند.

او با تصریح اینکه بیمه مهم‌ترین ابزار مدیریت ریسک، پایداری تولید و صیانت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی است، افزود: استان مازندران به‌عنوان قطب اصلی تولید گوشت مرغ و از مناطق مستعد پرورش زنبور عسل در کشور، همواره در معرض خطرات طبیعی از جمله طوفان‌های شدید، بارش‌های سیل‌آسا، آب‌گرفتگی، سنگینی برف و افت شدید دما قرار دارد. در چنین شرایطی، بیمه کامل ابنیه، سازه‌ها و تأسیسات واحد‌های صنعت طیور ضرورتی غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران در خصوص زنبورداران استان، گفت: با توجه به حساسیت بالای کلنی‌های زنبور عسل به تغییرات ناگهانی دما، وزش باد‌های شدید و سیلاب‌های فصلی، لازم است زنبورداران محترم ضمن رعایت الزامات فنی استقرار کندو‌ها در نقاط امن و مرتفع، حتماً نسبت به پوشش کامل بیمه‌ای کلنی‌ها از طریق صندوق بیمه کشاورزی اقدام نمایند تا در صورت بروز سوانح قهری، جبران خسارت‌های وارده امکان‌پذیر باشد.

او در پایان با اشاره به اصول پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، افزود: مدیریت بحران پیش از وقوع حادثه معنا پیدا می‌کند؛ لذا از کلیه تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، مرغداران و زنبورداران سطح استان درخواست می‌شود با مراجعه به‌موقع به کارگزاری‌های صندوق بیمه کشاورزی در سراسر استان، نسبت به برقراری و تمدید بیمه‌نامه‌های مربوطه اقدام کنند تا چتر حمایتی مطمئنی برای تداوم اشتغال و حفظ امنیت غذایی استان و کشور فراهم گردد.

نگهدار در تبیین اهمیت این موضوع در حمایت از بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، گفت: صنعت طیور و زنبورداری، دو ستون مهم اشتغال روستایی و تأمین پروتئین در استان مازندران هستند و هرگونه خسارت ناشی از حوادث جوی می‌تواند زنجیره تولید و بازار مصرف را با اختلال جدی مواجه کند. بیمه به‌موقع، مصداق روشن اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی است؛ زیرا با کمترین هزینه، از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری می‌کند و تاب‌آوری تولیدکنندگان را در برابر تهدید‌های اقلیمی افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود تشکل‌های صنفی با اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه‌ساز اجرای کامل این توصیه‌ها شوند تا شاهد پایداری تولید و آرامش در بازار محصولات کشاورزی باشیم.