باشگاه خبرنگاران جوان - معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور و آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی و امدادی در مناطق تحت تأثیر این سامانه خبر داد و نسبت به احتمال وقوع سیلاب و خسارت‌های ناشی از بارش‌ها هشدار داد.

محمدحسین کبادی با اشاره به صدور هشدار قرمز هواشناسی گفت: با توجه به تشدید فعالیت این سامانه، شنبه، ۱۶ آبان در استان‌های شمال و نیمه شرقی خوزستان، جنوب شرق لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و جنوب و جنوب غرب کردستان هشدار قرمز صادر شده است. این شرایط یکشنبه، ۱۷ آبان نیز در استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد ادامه خواهد داشت.

کبادی افزود: علاوه بر مناطق یادشده، استان‌های کرمانشاه، ایلام، زنجان، بخش‌هایی از بوشهر، استان مرکزی، شمال‌غرب اصفهان و مناطق واقع در دامنه‌های جنوبی البرز نیز شاهد بارش خواهند بود. همچنین بارش‌ها در استان تهران تا صبح یکشنبه به‌صورت متناوب ادامه دارد و در استان‌های گیلان، مازندران و بخش‌هایی از اردبیل نیز بارندگی پیش‌بینی شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر با اشاره به مخاطرات این سامانه بارشی اظهار کرد: بارش شدید باران، احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و زیرگذرها، رعدوبرق و وزش باد شدید از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است. همچنین در ارتفاعات و گردنه‌های برف‌گیر، بارش برف و کولاک می‌تواند موجب لغزندگی و انسداد راه‌های کوهستانی شود. احتمال آسیب به سازه‌های موقت، داربست‌ها و شبکه‌های خدماتی از جمله برق، گاز و مخابرات نیز وجود دارد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های امدادی تصریح کرد: تمامی نیرو‌های عملیاتی، واکنش سریع، کوهستان و پایگاه‌های امدادونجات در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی در آماده‌باش کامل قرار دارند و استان‌های معین نیز با ظرفیت ۱۰۰ درصدی و در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی فعالیت می‌کنند.

کبادی از هموطنان خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و کوهنوردان نیز در این مدت از صعود به ارتفاعات بپرهیزند. همچنین با توجه به احتمال طغیان رودخانه‌ها و وقوع سیلاب، از حضور، توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود. جابه‌جایی عشایر کوچ‌رو نیز باید تا عبور از شرایط ناپایدار جوی به تعویق بیفتد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات هلال‌احمر همچنین بر ضرورت هماهنگی و آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد تا اقدامات لازم برای برف‌روبی، بازگشایی مسیر‌های مسدودشده، ایمن‌سازی پل‌ها و مدیریت آب‌گرفتگی معابر در سریع‌ترین زمان انجام شود.

هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه و نیاز به دریافت خدمات امدادی می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۱۲، ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

منبع: هلال احمر