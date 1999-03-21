باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه پاکستان امروز جمعه احتمال داد که در مرحله پیش‌رو، دور جدیدی از رایزنی‌ها میان کشور‌های عضو «توافق مکه» و ایران برگزار شود. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه هیچ کشوری نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: «نشستی در ۲۶ اکتبر گذشته با حضور نمایندگانی از پاکستان، عربستان، ترکیه و ایران در تهران برگزار شد.» او این نشست را «نخستین رایزنی از این نوع» توصیف کرد و افزود که طرف‌ها آمادگی خود را برای ادامه ارتباطات و مشارکت در رایزنی‌های آتی اعلام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه «توافق مکه سه کشور را در بر می‌گیرد و تصمیم‌گیری درباره گسترش آن بر عهده کشور‌های عضو است»، خاطرنشان کرد که برگزاری رایزنی‌ها در تهران نشان می‌دهد این توافق ماهیتی دفاعی دارد و هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین توضیح داد که این توافق همچنان در مرحله تکمیل مقدمات اجرایی قرار دارد و فعال‌سازی سازوکار‌های آن از طریق نهاد‌های ذی‌صلاح، پس از آغاز به کار دبیرکل توافق در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، انجام خواهد شد.

او درباره زمان برگزاری دور جدید رایزنی‌ها یا هرگونه اقدام رسمی برای پیوستن ایران به این توافق، جدول زمانی مشخصی ارائه نکرد.

منبع: خبرگزاری عراق