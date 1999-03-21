رئیس جمهور آمریکا که به دلیل نتایج انتخابات کنگره تحت فشار قرار گرفته، مدعی شد که اگر به ایران حمله نکرده بود، رژیم صهیونیستی از بین می‌رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن اتهام‌زنی مجدد درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، نوشت که «اگر او مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نشده بود، اسرائیل و حتی کل خاورمیانه امروز وجود نداشت».

ترامپ نوشت: «اگر من مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نشده بودم، اسرائیل و در واقع کل خاورمیانه امروز وجود نداشتند. هیچ‌کس نمی‌خواهد این را بگوید، اما همه می‌دانند که حقیقت دارد».

اظهارات ترامپ را می‌توان تلاش برای دفاع از جنگ ایران در شرایطی دانست که این جنگ به یکی از عوامل مهم شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. 

ترامپ در روز‌های پس از انتخابات پذیرفت که جنگ ایران در شکست حزب جمهوری‌خواه نقش داشته و افزایش قیمت سوخت به ضرر حزب او تمام شده است. با این حال، تأکید کرد که اگر دوباره به همان نقطه بازگردد، باز هم تصمیم به حمله می‌گیرد. 

در همین حال، جی دی ونس، معاون او نیز جنگ ایران را دلیل اصلی ناکامی حزب دانست و چهار اقدام را برای بازگرداندن رأی‌دهندگان پیشنهاد کرد: «پایان دادن به جنگ ایران، تمرکز بیشتر بر هزینه‌های زندگی، اولویت دادن به منافع آمریکا و بازنگری در روابط با تل‌آویو».

منبع: الجزیره

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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