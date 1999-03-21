لیبرمن ضمن مخالفت با تشکیل کابینه‌ای متکی بر حمایت احزاب عربی، درباره بازگشت مجدد بنیامین نتانیاهو به قدرت هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آویگدور لیبرمن تاکید کرد که از تشکیل کابینه‌ای متکی بر احزاب عربی حمایت نخواهد کرد و افزود که حزب او «به چنین کابینه‌ای رای منفی خواهد داد».

با این حال، او اعلام کرد که آماده است درباره مسئله خدمت اجباری سربازی حتی برای حریدی‌ها با احزاب راستگرا به توافق برسد.

لیبرمن همچنین گفت: «کابینه‌ای این چینی مدت بسیار کوتاه‌تری دوام خواهد آورد و در نهایت نتانیاهو با ۷۰ کرسی برای چهار سال دیگر به قدرت بازخواهد گشت؛ در آن صورت، نابودی معبد سوم چندان دور نخواهد بود.»

لیبرمن در ادامه یادآور شد با برگزاری مجدد انتخابات کنست و همچنین طرح‌های مربوط به چرخش در پست نخست‌وزیری نیز مخالف است.

وی با اشاره به شرایط پیچیده سیاسی افزود: نتایج انتخابات همه ما را ملزم می‌سازد تا در مسیر خود تجدیدنظر و درک کنیم که هیچ جایگزین خوب یا راهکار معجزه‌آسایی وجود ندارد. برای درک حجم مسئولیت و هزینه‌های سنگینی که ممکن است بر اثر تصمیمات اشتباه بپردازیم، ضروری است از اشتباهات گذشته درس بگیریم و به آینده بنگریم.

رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌های گذشته خود گفت: می‌دانم که بسیاری هشدار‌های مرا برنمی‌تابند، چرا که متاسفانه این هشدارها بارها و بارها به حقیقت پیوسته است. در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ نسبت به نفوذ نیروهای نخبه حماس به خاک اسرائیل و تصرف شهرک‌های اطراف نوار غزه هشدار دادم؛ در آن زمان همه این هشدار را نادیده گرفتند و آن را کاملاً رد کردند، اما متاسفانه پیش‌بینی‌های من به طور کامل محقق شد.

منبع: فلسطین الآن

برچسب ها: کابینه اسرائیل ، نخست وزیر اسرائیل
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