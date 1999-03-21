باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چند روز پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، از برکناری «سوزی وایلز» رئیس دفتر کاخ سفید و جایگزینی او با «استیون میلر» معاون وی خبر داد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که میلر از روز دوشنبه ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده خواهد گرفت.

او میلر را یکی از مورد اعتمادترین مشاوران خود توصیف کرد. میلر که یهودی است، بیش از هر چیز به مواضع سخت‌گیرانه‌اش در زمینه مهاجرت شناخته می‌شود.

میلر از زمان کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ به حلقه نزدیکان او پیوست و پیش‌تر نیز دستیار جف سشنز، سناتور جمهوری‌خواه و دادستان کل سابق آمریکا در دولت نخست ترامپ بود.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت سوزی وایلز که به گفته او عملکردی برجسته داشته، به تیم سیاسی ترامپ منتقل خواهد شد.

سوزی وایلز، چهره بانفوذ سیاسی در حزب جمهوری‌خواه، نخستین زنی بود که به ریاست دفتر کاخ سفید رسید. او در کارزار‌های انتخاباتی ترامپ در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ در فلوریدا نقش داشت و در انتخابات ۲۰۲۴ مدیریت کارزار انتخاباتی او در سراسر آمریکا را برعهده گرفت.

وایلز در دسامبر ۲۰۲۵ با انتشار مصاحبه‌هایی در مجله ونیتی فر، به دلیل اظهارنظر‌های صریح درباره ترامپ و برخی اعضای دولت او خبرساز شد. او در این مصاحبه‌ها شخصیت ترامپ را به افرادی تشبیه کرده بود که به الکل اعتیاد دارند. او همچنین از نحوه رسیدگی پام باندی، دادستان کل وقت به پرونده جفری اپستین انتقاد کرده و جی‌دی ونس، معاون ترامپ را نظریه‌پرداز توطئه خوانده بود.

منبع: آسوشیتدپرس