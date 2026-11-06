باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - سعید جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در طول ۴۷ سال گذشته، دشمنی با ملت ایران محدود به یک جریان سیاسی خاص در آمریکا نبوده است. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مقاطع مختلف، سیاست‌های خصمانه و تهدید علیه ملت ایران را دنبال کرده‌اند.

وی با اشاره به روند‌های ظالمانه جهانی به نقطه زوال نزدیک شده‌اند، دشمنان احساس تهدید وجودی می‌کنند افزود: در طول ۴۷ سال گذشته، دشمنی با ملت ایران محدود به یک جریان سیاسی خاص در آمریکا نبوده است.

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مقاطع مختلف، سیاست‌های خصمانه و تهدید علیه ملت ایران را دنبال کرده‌اند.

جلیلی با اشاره به اینکه آمریکا با تمام توان نظامی و اقتصادی وارد جنگ شد، اما امروز به شکست و استیصال رسیده است اظهار کرد: ملت ما در کمال‌های بشری به قله‌ها نگاه می‌کند و باید تمام ظرفیت را برای رسیدن به این اهداف بسیج کنیم.

او با بیان اینکه ایران به نقطه‌ای رسیده که می‌تواند از دشمن تضمین عینی بگیرد، این یک نقطه عطف تاریخی است گفت: به برکت مقاومت ملت ایران، در جنگ ۴۰ روزه‌ای که دشمنان به راه انداختند و تصور می‌کردند ظرف سه روز یا سه هفته به اهداف شوم خود می‌رسند، شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد.

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طرف مقابل تضمین عینی بگیرد. این دستاورد، یک نقطه عطف مهم در مسیر مقاومت ملت ایران است و باید آن را محقق کنیم.

جلیلی گفت: منطق ترامپ این است که شکست در جنگ با ایران را با غارت نفت ونزوئلا توجیه کند. وقتی به ترامپ می‌گویند شما در جنگ با ایران شکست خوردید، در پاسخ می‌گوید در عوض به ونزوئلا رفتیم و نفت زیادی به دست آوردیم!

او افزود: منطق ترامپ این است که بگوید ما به ونزوئلا رفتیم و ببینید چقدر نفت به دست آوردیم و چه منافعی نصیب ما شده است. ما با دشمنی روبه‌رو هستیم که چارچوب نگاه، رویکرد و محاسباتش بر چنین منطقی استوار است.

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی گفت: اوباما در زمان ریاست‌جمهوری‌اش می‌گفت تنگهٔ هرمز جزو منافع حیاتی آمریکاست، اما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که همان اوباما می‌گوید ایران در تنگهٔ هرمز حق وتو دارد. مذاکره هسته‌ای با آمریکا نه‌تنها فایده ندارد، بلکه ضرر هم دارد؛ تجربه تلخ برجام نباید تکرار شود

جلیلی ادامه داد: نمی‌شود ایران تمام تعهدات هسته‌ای خود را انجام دهد، اما از حقوقش محروم باشد و حتی مورد حمله نظامی قرار بگیرد.