باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ۳ بازی امروز (شنبه) در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی‌ها استقلال میهمان همنام خوزستانی خود است و تراکتور هم پذیرای تیم خیبر خرم آباد خواهد بود.

استقلال خوزستان- استقلال تهران/ شنبه ساعت ۱۶:۳۰

بازی تیم‌های همنام استقلال خوزستان و استقلال تهران در حالی قرار است در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شود که احتمال دارد این بازی به علت بارش‌های سیل آسا در اهواز لغو شود.

استقلال تنها تیم بدون باخت لیگ برتر فوتبال هست و اکنون این تیم با یک بازی کمتر ۲۰ امتیازی است. آبی پوشان با ۳ گل خورده مستحکم‌ترین خط دفاع لیگ را دارد.

با توجه به شکست پرسپولیس، آبی پوشان پایتخت این فرصت را دارند تا با برتری ۴ گله به رتبه دوم جدول رده بندی صعود کنند و همچنان روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و در کورس رقابت با مدعیان قهرمانی بماند.

در آن طرف، تیم استقلال خوزستان بعد از ۲ باخت متوالی یک برد و یک مساوی به دست آورد تا ۱۰ امتیازی شود و برای فرار از منطقه خطر در قعر جدول باید برابر همنام خود پیروز شود.

نکته جالب اینکه در سال‌های اخیر بازی‌های ۲ تیم مساوی تمام نشده و آخرین بازی شان در فصل گذشته بهمن ماه ۱۴۰۴ با پیروزی یک بر صفر استقلال تمام شد که آن زمان ساپینتو سرمربی استقلال بود و خلیفه اصل هم هدایت آبی پوشان اهوازی را برعهده داشت. در آن مسابقه یاسر آسانی در نیمه دوم جانشین اسماعیل قلی زاده شد و تک گل بازی را هم سامان فلاح به ثمر رساند. آسانی اکنون فوق ستاره استقلال است و در آسیا یکی از عوامل مهم موفقیت آبی پوشان است.

حبیب فرعباسی، سامان فلاح و حسین گودرزی سه بازیکن ثابت استقلال در این فصل هستند که در تمامی بازی‌ها برای تیم بازی کرده‌اند. *ماشاریپوف به اوج آمادگی رسیده و اکنون یک بازی گردان ششدانگ برای استقلال است. استقلال در بازی امروز، کوشکی و آشورماتوف را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

تراکتور - خیبر خرم آباد/ شنبه ساعت ۱۵:۳۰

تیم فوتبال تراکتور در لیگ برتر با یک بازی کمتر نسبت به حریفان ۲۰ امتیازی است و در رده پنجم جدول لیگ قرار گرفته است.

شاگردان جواد نکونام بعد از تساوی برابر نفتچی ازبکستان می‌خواهند با حمایت هواداران پرشور خود ۳ امتیاز بازی برابر خیبر خرم آباد را بگیرند تا از بحران خارج شوند.

رسانه‌های ترکیه مدعی شده‌اند که باشگاه تراکتور تماس‌هایی با اسماعیل کارتال سرمربی اسبق پرسپولیس گرفته و معنای این خبر آن است که نکونام برای نتیجه گیری در تراکتور زیر فشار است.

البته حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور در واکنش به خبر مذاکره با کارتال گفت: «خبر مذاکره ما با اسماعیل کارتال صحت ندارد. هیچ مذاکره‌ای با ایشان نداشته‌ایم و پیشنهادی هم از طرف باشگاه تراکتور ارائه نشده است. نمی‌دانم این اخبار بر چه اساسی منتشر می‌شود.»

هیچ مسابقه‌ای در سه دیدار آخر دو تیم مساوی تمام نشده است و در آخرین مسابقه دو تیم خیبر ۲ بر یک تراکتور را در خرم آباد شکست داد آن زمان سرمربی خیبر مهدی رحمتی بود و اسکوچیچ هدایت قرمزپوشان تبریزی را برعهده داشت.

در آن طرف، تیم خیبر خرم آباد هفته گذشته با نتیجه ۲ بر یک برابر تیم سپاهان شکست خورد و با ۹ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

خیبر خرم آباد با ۱۴ گل زده ۲ گل بیشتر از تراکتور به ثمر رسانده این در حالی است که تقریبا نیمی از گل‌های تراکتور را امیرحسین حسین زاده زده و مرد ۵ گله لیگ برتر است و در خیبرخرم آباد هم امیرحسین فارسی ۴ گل زده و در تعقییب گلزن رقیب در صدر گلزنان است.

پیکان- نساجی مازندران/ شنبه ساعت ۱۵:۳۰

تیم فوتبال پیکان با پیروزی مقابل مس شهربابک ۱۳ امتیازی شد و به رده یازدهم جدول لیگ صعود کرد و از آن طرف نساجی مازندران بعد از ۴ مساوی متوالی مقابل پرسپولیس شکست خورد تا با یازده امتیاز در رده دوازدهم قرار بگیرد

سعید دقیقی سرمربی نساجی مدت‌ها در پیکان مربیگری کرده و اکنون مقابل تیم سابقش قرار می‌گیرد و ساکت الهامی هم هدایت نساجی را در گذشته برعهده داشته است. اکثر بازی‌ها دوتیم با تساوی تمام شده و پیکان در ۶ بازی اخیر داخل خانه خود، در هیچ مسابقه‌ای نباخته است