باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید که واشنگتن در حال مذاکره با تهران است.

ترامپ پیش از عزیمت به فلوریدا، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «اوضاع با ایران بسیار خوب پیش می‌رود. ما با ایران در حال گفت‌و‌گو هستیم و پیش از این نیز چنین گفت‌و‌گو‌هایی داشته‌ایم».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که در زمینه بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

ترامپ ساعاتی پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال، ضمن اتهام‌زنی علیه ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شده بود که اگر او جنگ با ایران را آغاز نمی‌کرد، «اسرائیل و شاید کل خاورمیانه اکنون وجود نداشت».

پیش‌تر اعلام شده بود که شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره آخرین تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها گفت‌و‌گو کرده است.

وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه مدعی شده است که قطر پیشنهاد جدیدی برای پایان دادن به جنگ پیشنهاد کرده است. گفته شده بر اساس این طرح، دو طرف باید طی یک جدول زمانی دو روزه اقداماتی متقابل انجام دهند تا زمینه برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای فراهم شود.

آکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داد که میانجی‌گران قطری همچنان در حال رایزنی با مقام‌های ایرانی و کاخ سفید درباره پیش‌نویس این توافق هستند.

در همین راستا، نخست وزیر قطر گفت که که ایران و آمریکا نمی‌توانند به یک توافق «بی‌نقص» دست پیدا کنند و به جای آن بهتر است یک توافق «خوب» را بپذیرند.

منبع: الجزیره