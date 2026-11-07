مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قصد دارد در جلسه‌ای با تارتار به بررسی دلایل ناکامی‌های سرخپوشان در لیگ برتر فوتبال بپردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار به باشگاه پرسپولیس فراخوانده شد تا پس از شکست‌های اخیر جلسه ویژه‌ای با حدادی مدیرعامل باشگاه داشته باشد.

در پی سومین شکست پرسپولیس در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر و ثبت دومین باخت خانگی سرخ‌پوشان در ورزشگاه شهدای شهر قدس در سه هفته اخیر، مهدی تارتار، سرمربی این تیم، به درخواست پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، به محل باشگاه پرسپولیس دعوت شد.

تارتار در این جلسه درباره شرایط تیم، دلایل ناکامی‌های اخیر و سایر مسائل مطرح‌شده به گفت‌وگو و تبادل نظر با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس می‌پردازد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
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