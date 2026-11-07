بامداد امروز صدای چند انفجار در جزیره قشم شنیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش‌های دریافتی از منابع محلی، صدای دو تا چند انفجار در حوالی شهر سوزا در جزیره قشم شنیده شده است.

برچسب ها: صدای انفجار ، قشم
خبرهای مرتبط
صدای انفجار در بندرعباس ناشی از عملیات انهدام مهمات است
قهرمانی:
شناسایی پیکر شهدای شجره طیبه با آزمایش DNA انجام شد
صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصیِ متهم در وقوع حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم
آخرین اخبار
شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم
پیدا شدن لاشه نهنگ در ساحل غربی کیش
ارسال پرونده حمله دشمن آمریکایی به مراسم عروسی در بندر کوهستک به دادسرای تهران