شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم .

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0645\u062d\u0644\u06cc\u060c \u0635\u062f\u0627\u06cc \u062f\u0648 \u062a\u0627 \u0686\u0646\u062f \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0633\u0648\u0632\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0642\u0634\u0645 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a