بامداد امروز صدای چند انفجار در جزیره قشم شنیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش‌های دریافتی از منابع محلی، صدای دو تا چند انفجار در حوالی شهر سوزا در جزیره قشم شنیده شده است

برچسب ها: صدای انفجار ، قشم
خبرهای مرتبط
صدای انفجار در بندرعباس ناشی از عملیات انهدام مهمات است
قهرمانی:
شناسایی پیکر شهدای شجره طیبه با آزمایش DNA انجام شد
صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصیِ متهم در وقوع حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم .
آخرین اخبار
شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم .
پیدا شدن لاشه نهنگ در ساحل غربی کیش
ارسال پرونده حمله دشمن آمریکایی به مراسم عروسی در بندر کوهستک به دادسرای تهران