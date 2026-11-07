فرمانده مرزبانی فراجا گفت که ۷۱ قبضه سلاح جنگی طی یک عملیات ضربتی در مرزهای جنوب شرق کشور توسط مرزداران سیستان و بلوچستان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان گفت: مرزداران سیستان و بلوچستان  با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی و شناسایی یک شبکه باند سلاح و مهمات که قصد انتقال و جابجایی محموله سنگین سلاح به داخل کشور داشتند، جهت دستگیری و خنثی کردن اهداف سوء آنها بلافاصله وارد عمل شدند.

وی گفت: مرزداران پس از شناسایی منطقه و رصد و تعقیب قاچاقچیان در یک عملیات ضربتی و مقتدرانه توانستند ضمن توقیف ۲ دستگاه خودرو و دستگیری یک قاچاقچی ۷۱ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری، ۱۴۴ تیغه خشاب کلت و ۳۴۳ عدد فشنگ جنگی مربوطه را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا اظهار کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح و مهمات را جهت اقدامات تروریستی و ناامن کردن جامعه و بویژه استان سیستان و بلوچستان وارد کشور کنند که در دستیابی به هدف خود ناکام ماندند.

سردار جاویدان ضمن هشدار به قاچاقچیان، اشرار و معاندین بر عزم جدی نیروهای مرزبانی در برخورد قاطع با هرگونه شرارت و تحرک قاچاقچیان در مرزهای جنوب شرق تأکید کرد.

برچسب ها: کشف سلاح ، قاچاقچیان
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کشف ۷۱ قبضه سلاح در مرزهای سیستان و بلوچستان
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